Football : l’Angleterre rejoint l’Italie en finale de l’Euro

Les Three Lions tiennent leur finale de l’Euro ! Dans un Wembley incandescent, l’Angleterre a battu en prolongation un Danemark longtemps accrocheur (2-1 a.p.), mercredi soir à l’issue d’une demi-finale spectaculaire. Les Anglais, dominateurs, ont fait la différence sur un penalty inscrit en deux temps par Harry Kane, la star de Tottenham (104e). Les Danois, d’abord séduisants en première période avant de souffrir considérablement tout le reste de la rencontre, quittent la compétition la tête haute, après un magnifique parcours. L’Angleterre, poussée par tout un peuple, tentera de décrocher son premier titre au championnat d’Europe contre l’Italie, pour un choc alléchant.

La revanche : enfin une finale pour l’Angleterre

Dans leur histoire, les Anglais n’ont remporté qu’un seul titre international : la Coupe du monde 1966, en finale à Wembley contre la RFA. Plus étonnant, la prestigieuse sélection n’avait jusqu’ici jamais disputé la moindre finale d’un Euro, avec deux échecs en demi-finales. Elle s’était inclinée en 1968 contre la Yougoslavie, puis surtout en 1996 contre l’Allemagne… à Wembley. Cette demi-finale à domicile avait été vécue comme un traumatisme national, après une défaite cruelle aux tirs au but contre la Mannschaft (1-1, 6 t.a.b. à 5). A l’époque, ironie du sort, c’est l’actuel sélectionneur anglais, Gareth Southgate, qui avait manqué le tir au but décisif. Mais il était écrit que cet Euro serait celui de la revanche pour l’Angleterre et son entraîneur. Ils auront l’occasion d’entrer définitivement dans les livres d’Histoire dimanche soir, à nouveau à Wembley, contre l’Italie.

Le tournant du match : le penalty marqué par Harry Kane

Les Three Lions ont en tout cas amplement mérité leur qualification en finale, tant ils ont dominé le Danemark pendant une grande partie du match. Mais les jeunes Anglais ont dû attendre la prolongation pour faire la différence, la faute à une défense danoise héroïque et surtout à Kasper Schmeichel, qui a multiplié les arrêts de grande classe (38e, 55e, 94e et 120e).

[🎞️VIDEO -⚽️BUT] 🏆 #EURO2020 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇩🇰 #ENGDEN

💢 Faute sur Sterling dans la surface à la 102e minute

⬇️

📺 VAR

⬇️

💥 Harry Kane convertit le penalty en 2 temps

⬇️

👉 L’Angleterre mène 2-1 face au Danemark https://t.co/SQIezP0G3k — beIN SPORTS (@beinsports_FR) July 7, 2021

Le gardien de Leicester a même failli se muer en héros sur un penalty provoqué par Raheem Sterling, suite à une faute de Joakim Maehle pendant la prolongation. Schmeichel est parti du bon côté sur le tir aux 11 mètres de Harry Kane, mais la balle est revenue dans les pieds de l’attaquant de Tottenham, qui a immédiatement repris et inscrit le but de la victoire à la 104e minute. Le quatrième but de la compétition pour « Hurrykane », et sans aucun doute le plus important jusqu’ici.

La morale : le plus fort a gagné

Les Anglais, menés à la 30e minute suite à un coup franc superbe de Mikkel Damsgaard (on y reviendra), s’étaient rapidement remis de l’ouverture du score et avaient égalisé neuf minutes plus tard sur un but contre son camp de Simon Kjaer, contraint de pousser dans ses propres buts un centre en retrait de Bukayo Saka. Mais Harry Kane et ses partenaires ont été incontestablement les plus forts mercredi soir. Car si pendant 50 minutes les deux équipes se sont rendus coup pour coup, avec une intensité folle, les Danois ont nettement baissé de pied et ont énormément subi par la suite.

La faute à des Anglais supérieurs physiquement et techniquement, qui ont multiplié les assauts sur le but adverse. Ils auraient sans aucun doute mérité de marquer plus tôt, mais Kasper Schmeichel en a décidé autrement. Jusqu’à ce penalty inscrit en deux temps par la star de Tottenham.

Le chef-d’œuvre : le coup franc exceptionnel de Damsgaard

Le Danemark n’a en tout cas pas à rougir et peut être fier de son magnifique parcours. Les Danois ont, pendant au moins 50 minutes, à nouveau étalé leurs qualités qui en ont fait la sensation de cet Euro, avec une intensité folle et un culot désarmant. Mais sans doute éreintés -ils avaient effectué leurs cinq changements dans le temps réglementaire-, ils n’ont pas réussi à suivre le rythme des Anglais. Les coéquipiers de Christian Eriksen peuvent tout de même se consoler avec le geste de cette demi-finale : le but superbe de Mikkel Damsgaard, qui est aussi le premier encaissé par l’Angleterre dans la compétition.

[🎞️VIDEO – ⚽️BUT] 🏆 #EURO2020 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇩🇰 #ENGDEN

😱😱 WWWOOOWW quel coup franc de Damsgaard 🔥🔥🔥

💥 Le 1er but encaissé par les Anglais dans la compétition est une pure merveille !!! 😍👌https://t.co/QRDeeLO55l — beIN SPORTS (@beinsports_FR) July 7, 2021

A la 30e minute, le jeune ailier de la Sampdoria de Gênes a inscrit un coup franc « juninhesque », d’une frappe puissante sous la barre, aux 25 mètres. Ce n’était pas suffisant, certes, mais jusqu’au bout les Danois nous auront régalé. Alors rien que pour ça, merci Messieurs.