Football : objectif demi-finale pour les Toa Aito

La sélection tahitienne s’est envolée dimanche soir pour la Nouvelle-Zélande, pour ses deux derniers matchs de poule, dans le tournoi de qualification pour la Coupe du monde 2026. Ils n’ont pas le droit à l’erreur, d’abord contre les Samoa (jeudi, 17h) puis face au Vanuatu le 17 novembre.

Hasard de la programmation de l’OFC, la sélection tahitienne de football a débuté sa campagne de qualification contre la Nouvelle-Zélande, en octobre au Vanuatu. Battus 3-0, les joueurs de Samuel Garcia ont cette fois rejoint la Nouvelle-Zélande, pour y affronter Samoa et… le Vanuatu.

Avant ces deux dernières recontres, les Tahitiens pointent à la dernière place du groupe B. Il est dominé par les Vanbutais. Ceux-ci ont temporté leur premier match contre Samoa (4-1). Autant dire que les coéquipiers de Filou Tehau n’ont pas le droit à l’erreur, jeudi (17h) contre les Samoa. En cas de victoire, et si la Nouvelle-Zélande l’emporte, comme attendu, contre le Vanuatu, la deuxième et ultime place qualificative au tour suivant se jouera donc entre Vanuatais et Tahitiens, le dimanche 17 novembre (17 heures).

Contrairement au match précédent, où il n’avait pu emnner qu’un groupe restreint à 17 joueurs, Samuel Garcia peut compter sur 20 éléments. Le gardien titulaire Teave Teamotuaitau, pris avec les Tiki Toa en octobre, fait son retour. Tout comme l’ailier Mateo Degrumelle, très en forme lors de la dernière Coupe des Nations de l’OFC, qui arrive de Métropole. Le sélectionneur doit toutefois se passer du milieu Pothin Poma, retenu par l’AS Dragon qui joue son 7e tour de Coupe de France samedi, et du Grenoblois Hinarai Vahirua, blessé.

S’ils parviennent à obtenir leur qualification, les Toa Aito retourneront au fenua, avant un redécollage pour les demi-finales, puis une éventuelle finale, à nouveau en Nouvelle-Zélande, mais cette fois-ci en mars. Pour rappel, le vainqueur du tournoi sera directement qualifiée pour la Coupe du monde 2026. Son finaliste aura aussi l’opportunité d’y participer, en intégrant un tournoi de barragistes.