Football : pas de finale de Ligue des champions OFC pour l’AS Pirae

Malgré leur combativité et des buts de Labaste et Tetauira, les triple champions de Polynésie se sont inclinés mardi soir 2 à 4 contre face au Suva FC. Les Fidjiens affronteront en finale de la Champions league océanienne Auckland City FC, grand favori de la compétition, mais qui a failli trébucher contre les Ifira Blackbird dans l’autre demi-finale.

Déception pour l’AS Pirae, qui n’ira pas en finale de la Champions league océanienne. Le club tahitien, triple vainqueur du championnat polynésien rencontrait hier soir en demi-finale le Suva FC, dans une rencontre tout en faux rythme et en faux espoirs. Les Fidjiens sortent en tête d’un but d’une première mi-temps pourtant très disputée et enfoncent le clou tout de suite après la sortie des vestiaires. Les orange toutefois s‘accrochent et finissent par réagir à la 55e avec un but de Tamatoa Tetauira, arrivé en renfort depuis le fenua deux jours avant et entré sur le terrain à la mi-temps. Juste avant la fin du temps réglementaire Ariiura Labaste obtient des prolongations de la tête et tous les espoirs étaient alors permis face à une équipe de Suva qui joue à 10 après le carton rouge de Filipe Baravilala à la 59e. Mais les Fidjiens sont acharnés en défense et se créent plusieurs occasions en attaque… Qui finissent par payer. 2 – 3 et doublé pour Soromon à la 105e, 2 – 4 et score qui ne bougera plus à la 116e minute.

Suva part en finale donc et ce sera contre Auckland. Les Ni-van d’Ifira Black bird, ont failli créé la surprise devant leur public. Ils menaient même 2 à 0 à la 60e minute avant que le City FC, grand favori de la compétition, ne revienne au score et s’impose finalement aux tirs au but. La finale de samedi doit déterminer qui de Suva ou Auckland représentera l’Océanie à la Coupe du monde des clubs, en décembre en Arabie Saoudite.