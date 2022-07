Football : Pirae champion de Polynésie pour la troisième année consécutive

En s’imposant 2-1 face Dragon lors de la dernière journée du championnat, les orange dépassent d’un point le club de Titioro et de renforcer encore leur dominiation sur la Ligue 1 Vini.

Avant la 22e journée de la saison de Ligue 1 Vini, l’AS Dragon pointait en tête du classement avec deux petits points d’avance sur le champion sortant, l’AS Pirae. Et, le calendrier faisant bien les choses, les deux équipes se rencontraient vendredi soir pour leur dernier match de la saison. De l’enjeu, donc, et de la détermination, notamment pour les hommes de Efrain Araneda bien décidé à mettre fin aux deux ans de règne de Pirae. Ils le prouvent trois minutes seulement après le coup de sifflet grâce à Roonui Tinirauarii, deuxième meilleur buteur du championnat, et qui portait encore le maillot orange voilà quelques mois. Pour le club de Titioro, la victoire est à portée de pied, et semble même toute proche à la mi-temps, après 45 minutes de domination.

Qu’est ce que Heimanu Teuira a dit a son équipe dans les vestiaires ? Mystère, mais le fait est que Pirae reprend du poil de la bête dès le retour sur le terrain : égalisation à la 50e minute sur corner de Patrick Tepa, par Heimano « Dodo » Bourebare. Les orange sont requinqués, restent à l’offensive mais Dragon tient bon, le nul étant toujours synonyme de sacre. Il faudra attendre la 85e minute pour revoir un ballon dans les filets : Benoit Mathon offre de la tête la victoire à Pirae. Pour Dragon, qui finit un point derrière les champions, c’est la désillusion. Mais une autre finale attend le club de Titioro, la semaine prochaine : celle de la Coupe de Polynésie. Ce sera cette fois face à Vénus, qui termine troisième de la Ligue 1 Vini et dont l’attaquant Teaonui Tehau domine encore une fois le classement des meilleurs buteurs du championnat.