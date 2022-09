Football U19 : victoire de la Nouvelle-Zélande, 4e place pour Tahiti

Tahiti s’est inclinée aux tirs au but sur le score de 4 à 5 samedi soir face à la Nouvelle-Calédonie dans le cadre du match pour la troisième place du championnat U-19 de l’OFC 2022. De son coté la Nouvelle-Zélande a disposé de Fidji en finale sur le score de 3-0.

C’est à un match plein que les spectateurs ont pu assister au stade Pater à Papeete entre Tahiti et la Nouvelle-Calédonie. Après une entame de match où les Calédoniens se sont montrés un peu plus incisifs, à la 17e minute une faute du défenseur calédonien Tyeou Boano sur l’attaquant tahitien Kamalani Bennet dans la surface de réparation a été sanctionnée par un pénalty. Kamalani Bennet s’est fait justice lui-même et à ouvert la marque en faveur du pays hôte, bien que le portier calédonien Macané Honakoko soit à deux doigt de stopper le ballon. Un signe indien pour la suite des événements. Car s’il y a bien eu un homme du match ce samedi soir, c’est lui. Macané Honakoko le gardien.

Si en 2e mi-temps Tahiti a eu l’occasion d’aggraver le score, là aussi sur pénalty, cette fois Macané Honakoko a repoussé la tentative de Matai Papaura. C’était le tournant du match. Une dizaine de minutes plus tard, le Calédonien Paul Jone envoyait des 18 mètres un missile à raz de terre à l’entrée de la surface de réparation ne laissant aucune chance au portier tahitien Keahinui Heinis. Les deux équipes se retrouvaient à égalité 1-1. Pendant les arrêts de jeu Tahiti a bien cru arracher la victoire mais la superbe reprise de volée de Mathis Boube s’est écrasée sur le poteau des buts adverses. A la fin du temps réglementaire le score étant de un but partout, les deux équipes ont procédé aux tirs au but. Hélas pour Tahiti, alors que le score était de 4 à 4, Macané Honakoko a stoppé la tentative du Tahitien Jason Malakai. Tyeuo Boano a ensuite marqué le but de la victoire, permettant à la Nouvelle-Calédonie de terminer à la troisième place. La Nouvelle-Calédonie s’impose 5-4 aux tirs au but.