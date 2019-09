Formations dans le bâtiment pour les agents de l’administration

Afin d’améliorer la qualité des prestations de construction et de maintenance des bâtiments et infrastructures publiques, le gouvernement a prévu la mise en œuvre de deux formations qualifiantes, celle de « chef d’équipe gros œuvre » en 2020 et celle de « conducteur de travaux » en 2021. Ceux qui réussiront les formations pourront passer de la catégorie D à la catégorie C, et les ANFA devront intégrer la fonction publique.

Ces formations sont à destination d’agents de la fonction publique et de demandeurs d’emploi. Ces formations seront dispensées par le Centre de formation professionnelle pour adultes (CFPA) et feront l’objet de modules complémentaires liés au BTP et au management d’équipe.

Pour l’année 2020, il est proposé de mettre en formation « chef d’équipe gros œuvre » des agents de la fonction publique de Polynésie française de catégorie D et des agents non fonctionnaires de l’administration (ANFA) de CC4 ou CC5.

Un reclassement à la clé

À l’issue de cette formation, les agents de la fonction publique de la Polynésie française ayant obtenu le titre professionnel, ainsi que les attestations d’évaluation des modules complémentaires, se verront reclasser dans le cadre d’emploi des agents techniques de catégorie C. Quant aux ANFA, ils devront intégrer la fonction publique de la Polynésie française et seront également classés dans le cadre d’emploi des agents techniques de catégorie C.

Une mesure qui renvoie aux problématiques qui ont fait surface durant la grève à la Direction de l’équipement, à savoir le niveau de compétences et les demandes de reclassement.

