Forte augmentation des cas de dengue de type 2

Le bulletin de veille sanitaire publié ce lundi fait état d’un total de 582 cas de dengue de type 2 depuis le début de l’épidémie jusqu’au 25 août dernier. Le précédent bulletin, il y a deux semaines, en dénombrait 360. Un bond de près de 62% qui doit inciter à ne pas relâcher les efforts de prévention.

Quatre îles sont en phase d’épidémie : Tahiti (où les seules communes non touchées sont Mahaena et Teahupoo), Bora Bora, Moorea (Afareaitu, Haapiti et Pao Pao sont touchées), et Nuku Hiva (Taiohae). Sept îles sont en phase d’alerte : Fakarava, Rangiroa, Takaroa, Raiatea, Huahine, Hiva Oa (Atuona) et Rurutu.

95% des nouveaux cas sont survenus chez des individus de moins de 20 ans. 13 nouveaux cas ont nécessité une hospitalisation.

Le bulletin fait également état de 9 nouveaux cas de denge de type 1, portant le total à 269 depuis début février.

En revanche la grippe B semble en recul, avec seulement deux nouveaux cas dans ces derniers 15 jours, et la fin de l’épidémie pourrait être déclarée au prochain bulletin si cette tendance se confirme. Même chose pour les syndromes grippaux. Trois nouveaux cas de leptospirose ont été détectés.