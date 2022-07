Forte houle à Tahiti et Moorea : plages fermées, navettes maintenues

Alors que les îles du Vent ont été placées en vigilance rouge forte houle, l’accès à la mer a été restreint sur les zones les plus exposées, côté Ouest. La navigation des petites embarcations est aussi interdites dès ce mercredi soir et jusqu’à jeudi matin 8 heures.

Vigilance renforcée dans les îles de la Société. Après une nouvelle réunion du PC de crise du Haussariat, ce mardi après-midi, les îles du Vent, les îles Sous-le-Vent, les Tuamotu de l’Ouest et du Centre et les Gambier ont rejoint le centre des Australes en vigilance rouge. Toutes ces zones seront touchées, dans la nuit, par un épisode exceptionnel de houle, qui a motivé des mesures d’interdictions. Aucune circulation maritime ni activité nautique – de loisirs comme professionnelles – pour les navires de moins de 24 mètres, et ce jusqu’au 14 juillet 8 heures (l’heure est susceptible d’évoluer). L’arrêté du Haussariat ne couvre pas les navettes Tahiti-Moorea, qui sont maintenues, mais dont le programme pourrait tout de même être perturbé en fonction des conditions météo de mercredi matin. L’Apetahi Express a annoncé l’annulation de sa rotation vers les Raromatai.

Le Pays, de son côté, et en raison des risques de submersion des côtes causés par les vagues et la marée haute, a annoncé la fermeture de plusieurs plages de Tahiti et Moorea exposés à la houle de Sud-Ouest. Les plages publics de Toaroto, Vaiava (PK 18), Mahana Park, Rohotu, Taharuu et Tahiamanu (Moorea) resteront inaccessibles jusqu’à la levée de l’alerte.

Dans les zones en vigilance orange (Tuamotu Centre Sud, Centre Nord et du Nord-Ouest et Mopélia) pas d’interdiction mais des consignes de vigilances et de « protection adéquate ». « Pour ces îles, il est demandé à tous les usagers de la mer et du littoral de reporter ses activités nautiques et les sorties en mer et de prendre toutes les précautions nécessaires pour mettre en sécurité les embarcations et équipements nautiques ainsi que les habitations en bord de mer, écrit le Haussariat. L’accès au littoral est dangereux et il convient de ne pas se rendre sur les côtes concernées par le phénomène et de limiter ou de reporter ses déplacements sur les routes proches du littoral ».