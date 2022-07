Forte houle : les activités en mer interdites sur certaines parties du territoire

A compter de ce mardi 12 juillet et jusqu’à au moins jeudi 14 juillet, les activités en mer sont interdites sur la majeure partie du territoire.

La Direction interrégionale de Météo France en Polynésie française a placé l’archipel des Australes en vigilance rouge pour très fortes houles de Sud-Ouest. Ce phénomène brutal et exceptionnel va se renforcer et se propager ce mardi vers les Tuamotu et les Gambier (qui seront placées en vigilance Rouge à partir de 12h), puis en soirée sur les archipels de la Société, et devrait durer jusqu’à au moins jeudi 14 juillet. Les houles générées seront particulièrement dangereuses notamment dans les lagons, sur les côtes et aux abords des passes exposés à de forts courants et à une élévation du niveau de la mer.

Compte tenu des risques importants engendrés par ce phénomène, la circulation maritime et toutes les activités nautiques de loisirs et professionnelles seront désormais interdites pour Rapa et sur les îles de Raivavae et de Tubuaï et à 12 heures pour Gambier et les Tuamotu Sud.

Ce phénomène remarquable, voir exceptionnel aux Australes, est susceptible d’engendrer des risques importants pour la population (déferlantes, zones submergées, rafales de vent…) et pour les activités pratiquées en mer. C’est pourquoi, l’île de Rapa est placée en vigilance rouge. Les îles de la Société et les îles des Tuamotu (hors Tuamotu Sud) seront placées en vigilance orange.

Pour les îles placées en vigilance orange, la plus grande prudence est demandée à tous les usagers de la mer et du littoral pour se protéger des importantes vagues qui pourront déferler sur les côtes. Il est fortement recommandé de reporter ses activités nautiques et les sorties en mer et de prendre toutes les précautions nécessaires pour mettre en sécurité les embarcations et équipements nautiques ainsi que les habitations en bord de mer.

Avec communiqué.