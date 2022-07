Forte houle : pas de dégâts majeurs pour l’instant

Une houle exceptionnelle déferle sur le fenua depuis hier. Un phénomène qui continue de s’amplifier ce mercredi. Jusqu’à présent, la houle n’a causé aucun dégât majeur et n’a heureusement fait aucune victime.

L’épisode de houle va se renforcer aujourd’hui. Une vaste dépression évolue en ce moment au large des australes, au sud de la Polynésie, et ses vents très forts engrangent des vagues de plus de cinq mètres en mer depuis hier. La situation se dégrade sur certains archipels tels que les Australes et les Gambier avec une élévation du niveau de la mer. Cette même houle, qui pourrait atteindre 8 à 9 mètres sur certaines côtes. Pour l’instant, aucun dégât majeur ni sur les habitations ne sont recensés, si ce n’est sur le réseau routier à Vairao et Teahupoo.

Un PC de crise a été monté au Haut-commissariat, réunissant protection civile et Météo France. Frédéric Sautron, directeur de cabinet par interim, et à la tête de ce PC de crise, nous explique « qu’un pic est attendu à Tahiti en début d’après-midi« . « Le phénomène n’est pas terminé, il continue à s’amplifier« .

Ce mercredi, la vigilance rouge est maintenue pour Rapa et les Australes Centre, les Tuamotu Sud et Ouest, les Gambier, les iles sous le vent et les iles du Vent. Vigilance orange sur l’Ouest des Australes, Mopelia et la majorité des Tuamotu. Et les Marquises qui jusque-là étaient épargnées, passent en vigilance jaune à l’instar du Nord-Est des Tuamotu.

Les autorités appellent donc à la prudence car la situation est à risque. Pourtant, certains contournements à l’arrêté d’interdiction de navigation et d’activités nautiques (pris hier soir) ont été relevés ce mercredi matin, comme nous l’explique Frédéric Sautron. « Un surfeur a été blessé sur la vague Teahupoo. A cause d’une blessure grave soit une plaie la tête, l’homme a dû être évacué vers l’hôpital du Taaone. Son pronostic vital n’est pas engagé. La gendarmerie est aussi intervenue ce matin à la suite d’une sortie en mer d’un club de plongée de Punaauia alors que de forts courants touchent ce secteur. »

L’alerte et la vigilance devraient être levées ce jeudi à 8 heures. En cas d’urgence, composer le 16 pour contacter le JRCC ou le 18 pour les sapeurs-pompiers.