Fortes rafales de vent sur la presqu’île (vidéo)

De fortes rafales de vent se sont abattues sur la presqu’île, causant des dégâts sur les lignes haute et basse tension et couchant plusieurs arbres dont certains entravent la circulation. Les agents d’EDT et les pompiers sont actuellement à pied d’œuvre pour rétablir l’électricité et la circulation.

De fortes rafales de vent se sont abattues sur la presqu’île aux environs de 12h30, couchant plusieurs arbres jusqu’à Tautira. Une habitante de Afaahiti a vu des tôles de toit s’envoler et dit que la force du vent lui rappelait le cyclone Veena en 1983. Des arbres se sont aussi abattus sur des lignes de haute tension et basse tension. Les équipes de EDT sont actuellement en œuvre afin de sécuriser le réseau, coupant l’électricité dans certains secteurs afin de travailler en toute sécurité. Les pompiers sont aussi à pied d’œuvre pour élaguer les arbres tombés sur les voies de circulation.

Sur les réseaux sociaux, les internautes signalent également des dégâts au plateau de Taravao, et des arbres et un toit tombés sur la route de Mahinarama,

Pour rappel, les Îles du Vent et les Îles Sous-le-Vent sont placées en vigilance jaune pour les orages, et des grains orageux sont prévus ce mercredi.