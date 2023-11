Forum de l’économie bleue : manque de communication dans le secteur

Le 8e Forum de l’économie bleue organisé par le Cluster maritime s’est achevé ce vendredi midi. Il avait pour thème le potentiel de nos ressources marines. Des ateliers ont permis aux acteurs d’échanger sur différents sujets mais surtout de faire la lumière sur les attentes et difficultés de chacun. La communication fait encore défaut.

Cette année, le forum de l’économie bleue s’est intéressé à la thématique des ressources marines, l’un des 4 axes de travail du plan « Azimut 2030 ». Ce dernier correspond à la feuille de route du Cluster maritime des dix années à venir. Pour Tuanua Degage, son président, le forum a permis de mettre au jour le manque de communication entre les différents acteurs du secteur : entrepreneurs, associations, administrations. « Ce qui ressort c’est qu’il y a encore des difficultés que rencontrent les uns et les autres (…). Des données existent ainsi que de la compétence, mais tout reste cloisonné. L’idée serait de mieux mettre en commun toutes ces informations pour que les activités du pays, la protection, la quantification, le renouvellement des ressources puissent s’améliorer. »

Le forum s’est tenu sur deux jours. En préambule, jeudi matin, le baromètre de l’économie bleue a posé les chiffres du secteur. Il représente 9% des emplois salariés et 40% des ressources propres de la Polynésie française. Pas moins de 99 % des marchandises sont importées par voie maritime, 80 palangriers dont 3 navires congelés sont toujours actifs. Le volume de production de la pêche hauturière est évalué à 7 500 tonnes pour l’année 2022 (90% des prises sont des thonidés). Puis, des tables rondes ont été organisées, animées successivement par Taivini Teai, ministre de l’Agriculture et des Ressources marines, Cédric Ponsonnet, directeur des Ressources marines et Stéphane Perez, président du conseil d’administration du port de pêche de Papeete.

Taivini Teai a dévoilé la stratégie du gouvernement pour développer la pêche hauturière. Selon lui la formation est une priorité. Il compte par ailleurs sur les thoniers exploitant les ressources de la zone exclusive économique et annonce vouloir lancer des navires pouvant aller se mesurer aux flotilles étrangères hors ZEE. Cela passera nécessairement par une rénovation du port de pêche et des navires existants.

Cédric Ponsonnet, directeur des Ressources marines, reconnaît la disponibilité de la ressource, cependant, il prévient : « Le potentiel est là, mais il y a encore un gros chemin de réflexion à faire pour savoir quelle sera la stratégie d’exploitation : quel type de navire, quel type de produit, quel marché, et type de conservation doit-on décliner pour savoir si ce potentiel est réellement exploitable et surtout au bénéfice de qui. »

Ont suivi des ateliers et échanges participatifs. Le premier avait pour titre la coordination des différents espaces maritimes gérés/protégés. Le deuxième a consisté en une évaluation des actions sur le milieu : process, mise en commun et analyse transversale des données, le troisième a traité de l’eau et de la santé des lagons en lien avec le droit à l’assainissement et enfin, le dernier, de la génétique, l’innovation et la biodiversité. La synthèse de ces travaux a été livrée vendredi matin.

Le ministre, dans sa conclusion, a donné rendez-vous aux participants début 2024. Il a promis de dévoiler à cette période-là la stratégie de développement des ressources marines. Il a insisté sur tout l’intérêt de travailler en concertation et a annoncé la création du Cosmer pour répondre au souhait du cluster de monter un organe de gouvernance plus transversal. État et Pays s’engagent par cet intermédiaire à œuvrer ensemble sur différents sujets : pêche, transport, aquaculture, environnement, formation… L’objectif du pays ? « Devenir un leader de l’économie bleue ».