Forum des îles du Pacifique à Nouméa : « Nous sommes là pour comprendre »

Des représentantes d’associations et de collectifs de femmes ont été reçues en fin de matinée à la CPS. C’est pour être « le porte-parole de toutes les femmes ignorées de tout processus politique et de tout le système mis en place depuis plus de 40 ans » que Sonia Togna a participé à la rencontre avec la mission d’information et d’observation.

Et la présidente de l’Union des femmes francophones d’Océanie (Uffo) n’y va pas par quatre chemins : « Nous, les femmes exclues, on va tout faire pour être entendues à tous les niveaux et on compte sur cet entretien pour que les leaders du Pacifique demandent à la Nouvelle-Calédonie de répondre aux objectifs du programme « Pacifique blue », qui a un projet social beaucoup plus harmonieux et qui amène nos populations vers une société beaucoup plus juste, martèle Sonia Togna. Ici, on a basé notre bien-être sur le développement économique, mais ça n’est plus suffisant. Les gens ne se reconnaissent plus dans tout ce système, y compris celui de l’éducation. On essaie de faire rentrer une société océanienne dans un cadre qui n’est pas conçu pour nous. Quand est-ce qu’on sera entendus dans nos pays ? Quand ? »

Pour Sonia Togna, il est un peu trop facile de faire appel aux représentantes des femmes, une fois que les exactions ont ravagé le pays. « Aujourd’hui, la paix vient d’être mise à mal. Allez, on va chercher les femmes, mais à quel moment on nous a entendus ? En 2018, dans le contexte politique et dans le processus de décolonisation dans lequel la Nouvelle-Calédonie s’est engagée, nous avons demandé que les femmes soient intégrées à tous les niveaux de décision, notamment en matière de traitement des violences et d’accession des femmes au monde économique. On les a ignorées. Par contre, quand le feu est là, il faut aller chercher les femmes parce que c’est la base des valeurs océaniennes. »

La représentante de l’Uffo en profite pour lancer un appel aux Calédonien(e) s : » La société civile doit reprendre aussi son rôle de contre-pouvoir. On a malheureusement développé le concept de la bonne gouvernance en incluant la société civile dans toutes les décisions. Résultat, il n’y a plus de contre-pouvoir car tout le monde est d’accord. Et finalement, l’action concrète auprès du changement pour les populations n’arrive pas. »