Forum post-bac : trois jours pour trouver sa voie

Chaque année les étudiants sont de plus en plus nombreux à décrocher leur baccalauréat. Cette année, comme c’est le cas depuis 5 ans, le ministère de l’Éducation veut offrir aux futurs bacheliers l’occasion de préparer au mieux leur avenir en organisant son forum de l’orientation post-bac. Il est prévu à Tahiti les 26, 27 et 28 janvier, sous le chapiteau de la présidence, et à Raiatea le 3 février.

Pour cette édition 2023 qui marque le grand retour de l’évènement après deux années sous un format limité, le ministère a vu grand. Pour être au plus proche des familles et des élèves tout en faisant le lien avec le monde économique et professionnel, les futurs bacheliers sont invités sous le grand chapiteau de la présidence. Sur place, ils auront accès à l’expertise de 95 exposants répartis dans des espaces à thème. Ils pourront y retrouver, entre autres, des informations sur les orientations dans des secteurs comme l’art, l’économie, la nature, le BTP ou le tourisme et se renseigner sur la vie étudiante en dehors du territoire. Depuis quelques années, les bacheliers sont de plus en plus nombreux à vouloir s’exporter et les accompagner fait partie des missions du ministère. « On veut que tous les jeunes Polynésiens soient à égalité et c’est pour cela que sur le plan économique on a un système de bourses qui va accompagner les élèves qui partent se former », explique Éric Tournier, le directeur général de l’Éducation et des enseignements.

Les organisateurs de ce forum 2023 ont aussi choisi de mettre l’accent sur l’innovation technologique car « il y a encore de nombreuses possibilités de développement » sur le plan local. L’entreprenariat a aussi toute sa place sur ce forum qui se veut être « une ouverture des champs du possible » aux étudiants. « Il faut montrer à nos élèves qu’ils peuvent également s’engager dans la création d’entreprises, être leur propre patron et participer au développement du fenua », précise Nathalie Novelly, cheffe du département de l’orientation et de l’insertion à la DGEE.

Les journées de jeudi et vendredi sont plus particulièrement destinées aux établissements scolaires qui organisent la visite de leurs élèves de Première et de Terminale. Samedi, le forum sera ouvert au public et les futurs étudiants pourront s’y rendre avec leurs parents.