Fox New : talent gâché au profit du mensonge – Edito 05/11/2020

Quand je pense qu’en France dès qu’Eric Zemour dit un truc de travers tu as tout l’establishment qui lui tombe sur la tête … Ses prises de positions se font en tant que chroniqueur régulier au sein d’une émission présentée par quelqu’un d’autre, sur une chaîne d’info. Ce à quoi j’assiste depuis bientôt 48h dépasse l’entendement. Et je peux vous dire qu’en France à comparaison nous sommes de très très petits joueurs.

J’avais déjà entendu parler du parti pris de la chaîne américaine d’information en continu Fox News mais comme d’habitude se faire son opinion soi-même change complètement la donne. Et avec la couverture des résultats de la présidentielle c’était même l’occasion où jamais. Depuis mardi je zappe donc entre elle, CNN et leurs équivalents francophones. C’est simple j’ai eu l’impression en regardant Fox News de ne pas assister aux mêmes événements. Là ce ne sont pas de simples chroniqueurs intervenants à l’antenne qui créent le malaise, mais quasiment tous les présentateurs vedettes qui incarnent et personnifient la chaîne aux yeux des téléspectateurs.

Je rappelle quand même qu’actuellement le décompte des votes se passe exactement comme il est censé se dérouler. Le dépouillement de centaines de milliers de bulletins arrivés par voie postale dans les temps et en conformité avec la loi prend fatalement du temps pour être effectué. Mais à l’image de Trump qui a totalement dérapé dans un discours improvisé à 2h30 du matin heure de Washington dans la nuit de mardi à mercredi, à Fox News on prend le relais et on désinforme totalement le public. Il lui est rabâché que les démocrates sont en train de voler l’élection présidentielle en falsifiant les résultats. Ce sont les Républicains qui sont au pouvoir, mais on veut faire croire que ce sont les démocrates comme s’ils étaient des marionnettistes d’un vague état totalitaire africain qui magouillent alors que chaque opération, dans chaque bureau de vote, est supervisée par des observateurs des deux grands partis plus des indépendants.

Comble de la malaisance, ces mêmes stars du petits écran annoncent déjà des rébellions de tous ceux dont le vote aura été floué, qui éclateront à travers le pays. Ce n’est pas simplement jouer les oiseaux de mauvaise augure ici, c’est bien plus grave. C’est attiser l’hystérie collective, mettre le feu aux poudres en complète mauvaise foi. Des gens apparemment talentueux qui par leur aisance et leur allure devant une caméra ridiculisent quasiment leurs équivalents ailleurs, mais qui par contre ont perdu tout sens commun, la déontologie qui fait la force de ce métier est piétinée. Je n’aurais jamais pensé qu’il me soit donné un jour l’occasion de voir et d’entendre tout ça dans un pays comme les USA. Non seulement quelque chose s’est en effet brisé dans ce pays, mais je dirais même que la démocratie américaine est entrée dans un péril immédiat.