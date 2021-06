France-Allemagne : « Il va y avoir du combat », prédit Samuel Garcia

L’équipe de France débute son Euro demain face à l’Allemagne, dans le groupe F. Samuel Garcia, sélectionneur de l’équipe tahitienne de football a livré à Radio1 ses impressions pour ce match très attendu et surtout décisif pour le reste de la compétition.

Qu’attendez-vous du premier match des Bleus contre les Allemands ?

« L’équipe de France devra faire preuve d’humilité, même si elle a le potentiel pour faire quelque chose de bien face à l’Allemagne. On sait que les Allemands sont toujours présents dans les grandes compétitions. Le match sera engagé athlétiquement, il y aura du combat et il faudra être sérieux. Mais l’équipe de France a les moyens techniques pour déjouer les Allemands. Quand tu as une attaque Benzema – Griezmann – Mbappé tu sais qu’à un moment donné il va se passer quelque chose. Maintenant tout dépend de l’alchimie qu’il y aura entre eux ».

La France fait-elle partie des équipes favorites ?

« Elle fait bien évidemment partie des favorites. La France est championne du monde en titre, ça compte. Mais ça fait trois ans maintenant, et en trois ans il y a des choses qui se passent. Ils ont emmené une valeur ajoutée avec l’arrivée de Karim Benzema, maintenant est ce que ce sera suffisant ? Il y aura beaucoup de pression, c’est toujours difficile de rentrer dans un tournoi. Il va falloir être sérieux et pas faire cocorico avant l’heure ».

Et parmi les favoris, de quelle nation faudra-t-il se méfier ?

« On a le souvenir de France-Belgique en demi final de la coupe du monde, eux aussi ils ont trois ans de plus, ils ont pris de la maturité et ils ont un buteur qui est intéressant avec Lukake. C’est une équipe redoutable. Il faut aussi faire attention à l’Italie. Personne n’en parle, mais les Italiens sont toujours là, ça pourrait être l’équipe surprise. Il faudra aussi se méfier de l’Angleterre et du Portugal ».

Le match Allemagne – France, aura lieu à Munich ce mardi matin 9 heures (heure de Tahiti). Il est retransmis en direct sur TNTV, M6 et beIN SPORTS 1.