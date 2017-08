France Inter consacre un reportage aux rae rae et aux mahu

Dans son émission « Voyage en terre d’outre-mer », France Inter consacre un épisode sur le sujet « d’être femme au-delà des mers ». Un reportage en Polynésie française où France Inter s’est intéressé aux mahu et aux rae rae.

Tout l’été, France Inter propose une émission « Voyage en terre d’outre-mer » présentée par Anne Pastor tous les dimanches. L’émission s’intéresse à « ces oubliés de la République, ces citoyens française qui ne sont pas reconnu comme ils devraient l’être ». Chaque reportage propose de faire entendre « la voix des peuples autochtones, la France ne l’a pas entendu pendant des siècles, alors peut-être est-il temps de l’écouter ». L’épisode diffusé dimanche traite le sujet « d’être femme au-delà des mers » entre Mayotte et la Polynésie. Et sur le fenua, « il n’y a pas une femme mais des femmes de sexes différents », explique la journaliste avant de mentionner « les atypiques mahu, travestis, et les transsexuels, rae rae » qui sont « l’expression du troisième sexe ». L’anthropologue, Bruno Saura, indique notamment que « dans les sociétés polynésiennes, il y a une présence et une acceptation de ces personnages un peu transgenre sans que cela créé un drame absolu, en tout cas sans que cela soit un non sens absolu ». L’épisode de « Voyage en terre d’outre-mer » est à retrouver en podcast sur le site Internet de France Inter.