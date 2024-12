François Bayrou nommé Premier ministre

Emmanuel Macron a nommé vendredi François Bayrou comme Premier ministre au terme de longues consultations pour trouver un successeur à Michel Barnier, renversé par les députés la semaine dernière, a annoncé la présidence. Avec Outremers 360°.

« Le président de la République a nommé M. François Bayrou Premier ministre, et l’a chargé de former un gouvernement », selon un communiqué de l’Élysée.

Le patron du MoDem, premier allié du chef de l’État et figure du centre qui s’était désisté à la Présidentielle de 2017 pour soutenir Emmanuel Macron, aura la lourde tâche de former un gouvernement susceptible de survivre à la menace de censure d’une Assemblée nationale sans bloc majoritaire, et de faire adopter un budget dont la France est pour l’instant privée pour 2025.

Jusqu’ici Haut-commissaire au plan, François Bayrou a été deux fois ministre : succinctement de la Justice en 2017 -jusqu’à ce que l’affaire des emplois fictifs au sein de son parti l’oblige à quitter le gouvernement, et de l’Éducation nationale entre 1993 et 1997. Il a aussi été plusieurs fois député, entre 2002 et 2012, et député européen entre 1999 et 2002.

Parmi les dossiers ultramarins que François Bayrou et son futur ministre des Outre-mer héritent de Michel Barnier : le dossier calédonien et les aides à la Nouvelle-Calédonie, la vie chère en Outre-mer, le projet de loi Mayotte ou encore, le CIOM.