Fred Grey et son groupe décrochent les premiers lots du Village tahitien

La commission du jury du Village tahitien a annoncé vendredi midi que le groupement « Kaitiaki Tagaloa » avait remporté l’appel à projet pour les six premiers lots du futur complexe touristique. Un consortium composé de l’homme d’affaires samoan, Frédéric Grey, et de deux groupes néo-zélandais, Kaitiaki Property et Iwi International Limited. L’investissement prévu approche les 67 milliards de Fcfp.

Vendredi midi, la commission du jury de l’appel à projet Village tahitien a annoncé, par la voix du vice-président en charge des Grands travaux d’investissement, Teva Rohfritsch, que le groupe Kaitiaki Tagaloa était le lauréat des six premiers lots du projet. Le groupement est composé du groupe de l’homme d’affaires samoan, Frédéric Grey, et de deux groupes néo-zélandais, Kaitiaki Property, société de conseil en développement immobilier, et Iwi International Limited, service de gestion d’entreprise.

Le Samoan Frédéric Grey est déjà propriétaire du Manava Moorea, du Méridien Tahiti, du Ia ora de Moorea et des Sofitel Marara et Sofitel Private Island de Bora Bora. Le groupement samoan et néo-zélandais a été choisi car pour son caractère « sérieux, responsable, solide et pour ses disponibilités financières pour réaliser ce projet », a indiqué Teva Rohfritsch.

Membre du jury, le premier vice-président du Medef, Olivier Kressmann, a relevé « la cohérence avec une dimension très forte d’une identité polynésienne, maori (…). Ca transpire vraiment un esprit polynésien et c’est ce qui nous a beaucoup plu ». Le directeur de Iwi International Limited, Tuku Morgan, a expliqué que la réalisation architecturale du projet symboliserait « la pirogue polynésienne ».

La suite après les élections

Pour la réalisation des quatre hôtels et deux condominiums prévus dans les six lots, « l’investissement sera de 68 milliards de Fcfp » a précisé Tuku Morgan « et nous allons créer 2 500 emplois pour la population locale ». Le directeur de Iwi International Limited a également exprimé son ambition de faire venir « des nouvelles marques d’hôtels venant de marchés pour tous les âges » avant de citer W4 et Moxy, une marque du groupe Marriott.

Après l’annonce des lauréats, Teva Rohfritsch a précisé que le président du Pays avait demandé au jury de suspendre la procédure d’appel à projet. La signature du protocole d’engagement et la contractualisation finale devront attendre après les élections du 22 avril et 6 mai prochain pour que « l’honneur et la responsabilité de contractualiser avec les lauréats incombe au gouvernement issu des urnes ». Le Village tahitien compte encore 10 lots à attribuer via un appel à projet.