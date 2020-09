French bee va offrir une « assistance covid » gratuite à ses passagers

French bee et Air Caraïbes, du groupe Dubreuil, ont annoncé la mise en place d’une « une assistance covid gratuite » à partir du 1er octobre. Cette assistance comprend notamment des frais d’hospitalisation, d’hébergement en cas de quatorzaine et de modification des billets.

En cette période délicate pour le transport aérien, les compagnies aériennes tentent de faire preuve d’ingéniosité et d’innovation pour donner envie aux passagers de voyager. Ainsi, la compagnie French bee, en partenariat avec Assurever, a souscrit une assistance inédite, indique tourmag.com. Objectif : garantir une prise en charge à tous les passagers sur l’ensemble des destinations qu’elles desservent, si ceux-ci sont impactés par la COVID-19 au cours de leur voyage. Ces garanties sont incluses dans le billet et comprennent : les frais d’hospitalisation à hauteur de 18 millions de Fcfp, les frais d’hébergement (en cas de quatorzaine) dans la limite de 14 nuits et de 9 500 Fcfp par nuit, les frais de modification des billets d’avion s’il faut déplacer la date du vol retour.

Une assistance inédite

Cette assistance octroyée par French bee démontre qu’il est primordial pour la compagnie de continuer d’attirer des passagers malgré la crise sanitaire. La compagnie indique que la garantie s’applique pour tous les voyages effectués entre le 1er octobre 2020 et le 31 mars 2021, sur toutes les destinations desservies par French Bee et Air Caraïbes.

Compte-tenu de la situation sanitaire dans l’hexagone et les territoires ultramarins, French bee et Air Caraïbes rappellent que depuis le 1er septembre, tous les billets d’avion sont modifiables sans pénalités avec un éventuel réajustement tarifaire à prévoir (si le tarif initial n’est plus disponible, le voyageur devra s’acquitter de la différence tarifaire).

Rappelons que French bee propose un vol hebdomadaire (le mercredi) vers la Polynésie française. La compagnie précise dans un communiqué qu’un nouveau point sur leur programme de vols aura lieu à compter du 15 décembre 2020.