French Blue autorisée à desservir San Francisco

Le Département des transports américain a publié sa décision autorisant la compagnie French Blue à desservir San Francisco aux Etats-Unis, dans le cadre de sa future ligne Paris-San Francisco-Tahiti.

Le spécialiste de l’aérien, Aviation Geeks Tahiti, a dévoilé mardi la décision du Département des transports américain autorisant la compagnie French Blue à desservir San Francisco. Cette autorisation était la dernière étape administrative avant la commercialisation des vols entre Tahiti et San Francisco.

Selon Aviation Geeks Tahiti : « French Blue devrait très rapidement mettre en vente ces vols, dévoilant ainsi ses tarifs vers San Francisco, et entraîner une nouvelle baisse des tarifs, cette fois ci sur les liaisons Tahiti-USA ». Rappelons que la compagnie French Blue prévoit deux vols hebdomadaires opérés les samedis et lundis matin, avec un atterrissage en provenance de Paris et San Francisco à 05h15 et un décollage à destination de San Francisco et Paris à 07h30. En haute saison, un troisième vol saisonnier devrait être programmé le jeudi matin aux mêmes horaires.