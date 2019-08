Fréquentation touristique : près de 11% de hausse en un an

Selon l’Institut de la statistique de la Polynésie française (ISPF), la fréquentation touristique en juin 2019 progresse de 10.9% par rapport à juin 2018.

La fréquentation est stable dans l’hébergement flottant et progresse de 13,7 % dans l’hébergement terrestre.

L’Amérique du Nord et la France sont les principaux marchés présents en Polynésie française au mois de juin. Ils représentent 64 % des effectifs touristiques et contribuent pour 12,2 points à la hausse mensuelle.

Le nombre de nuitées touristiques croît moins vite que les effectifs touristiques, avec une durée moyenne de séjour qui recule de 0,4 jour à 15,8 jours.

Depuis le début de l’année 2019, la Polynésie française a accueilli 109 919 touristes, soit une hausse de 13,9 % par rapport à l’année précédente. Le nombre de nuitées touristiques progresse à 1 574 000 nuitées.

