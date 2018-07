Fritch décore des douaniers pour les saisies de cocaïne

Le président du Pays, Edouard Fritch, a remis jeudi une médaille de chevalier de l’ordre de Tahiti Nui à l’inspecteur des douanes, Renaud Ferrières, saluant tout particulièrement son travail dans les opérations de saisie de centaines de kilos de cocaïne à Arue et Nuku Hiva. Un autre douanier sera récompensé à la fin du mois.

Conscient de sa présence « inhabituelle » auprès d’un service de l’Etat, le président du Pays, Edouard Fritch, a tenu à féliciter jeudi le travail des douaniers en Polynésie française à l’occasion d’une remise de médaille de l’ordre de Tahiti Nui. Une décoration anticipée en raison du départ de l’inspecteur des douanes, Renaud Ferrières, dans les jours à venir. Une seconde médaille sera remise lors de la visite du ministre de l’Action et des Comptes publics Gérald Darmanin à la fin du mois.

Edouard Fritch a tenu à décorer l’inspecteur qui a « porté en justice et en défendu les dossiers de la compétence du service des douanes » et s’est notamment « illustré de manière exemplaire dans la lutte contre le trafic de stupéfiants avec deux importantes affaires qui ont été relayées par les médias » : la saisie de 809 kilogrammes de cocaïne, sur le voilier Mojito, à Arue en janvier 2017 et l’opération de Nuku Hiva avec 500 kilogrammes de cocaïne saisis.