Fritch : « Il faut ouvrir notre réflexion sur d’autres produits issus du coco »

Les produits du cocotier peuvent être utilisés pour la fabrication de « tortillons anti moustiques, pour faire des serpillères, pour faire pousser des plantes hors sol » a affirmé le président du Pays, Edouard Fritch, lors de son déplacement à Ana’a et Hereheretue. Une richesse autre que le coprah, subventionné par le gouvernement, et sur laquelle vont se pencher Pays, communes et propriétaires de terrains.

Lors de son déplacement à Hereheretue et à Ana’a, le président du Pays, Edouard Fritch, a insisté sur le développement d’autres produits dérivés du cocotier. Hereheretue par exemple, avec sa cinquantaine d’habitant, fourni à lui seul 10 tonnes de coprah par mois. Edouard Fritch a affirmé que le coprah est le « fondement de leur économie et les populations des Tuamotu vivent essentiellement de ce coprah» mais que d’autres pistes devraient être étudiées. En effet, le coprah est subventionné à hauteur de plus 1 milliard de Fcfp par le Pays ces dernières années au travers de l’Huilerie de Tahiti qui a pour obligation d’acheter le coprah à 140 Fcfp le kilo. Un prix fixé par le conseil des ministres alors même que le cours mondial se montait en 2010 à 104 Fcfp le kilo. Dans son rapport de 2017, la Cour territoriale des comptes (CTC) écrivait même que l’huilerie effectue dans ce cadre précis une « mission sociale qui lui est assignée par son actionnaire majoritaire » qu’est le Pays. Le président a rajouté que « le lait de coco est vendu à un prix d’or à Papeete, et le coco lui-même est vendu à 45-50 Fcfp ». Pour Edouard Fritch, les habitants des Tuamotu devraient commencer à voir le développement de leurs îles « autrement qu’au travers de quelque chose de subventionné qu’est le coprah ».

D’ailleurs, le président a rappelé qu’à une époque cette coopération existait. Des contrats d’emplois aidés avaient été mis en place et Edouard Fritch compte même recommencer l’expérience.