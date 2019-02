Fritch : « La question de l’avenir de l’Octa est bien posée »

Avec le Brexit dans un mois, l’association des pays et territoires d’outre-mer de l’Union européenne (Octa) va perdre la moitié de ses effectifs. Mais les membres actuels veulent continuer à collaborer, notamment la Polynésie française et son voisin Pitcairn.

« La question de l’avenir de l’Octa est bien posée. » C’est Édouard Fritch qui a lui-même lancé le débat, mercredi matin. Le président de la Polynésie française occupe actuellement la présidence tournante de l’association des pays et territoires d’outre-mer de l’Union européenne, l’« Octa ». L’association tenait mercredi 27 février sa 17e « conférence ministérielle » annuelle, dans les salons de l’hôtel Sofitel Ia Ora à Punaauia. L’occasion d’expliquer que cette association est clairement menacée par le Brexit, la sortie de la Grande-Bretagne de l’Union européenne prévue en théorie le 29 mars.

L’Octa est une association qui rassemble les « pays et territoires d’outre-mer » de quatre nations européennes (Grande-Bretagne, France, Pays-Bas et Danemark). Au total, 25 territoires (22 PTOM habités associés à l’UE et trois terres inhabitées), principalement des îles tout autour de la planète.

Or, sur ces 25 anciennes colonies, 13 font partie du royaume britannique : Gibraltar, Anguilla, les Bermudes, les Îles vierges britanniques, les îles Caïman, Falkland, Montserrat, Sainte-Hélène, la Géorgie du sud et les îles Sandwich du sud, les îles Turques-et-Caïques, le Territoire antarctique britannique, le Territoire britannique de l’océan Indien et, seul territoire britannique du Pacifique dans l’Octa, Pitcairn.

Avec le Brexit, la sortie de la Grande-Bretagne de l’Union européenne, l’Octa se retrouverait privée de la moitié de ses membres actuels, et d’autant de ses financements, a souligné Édouard Fritch mercredi matin à l’ouverture du sommet de l’Octa à Punaauia.

Édouard Fritch a évoqué ensuite la création d’une nouvelle association, pour poursuivre la coopération débutée entre ces territoires insulaires même en marge de l’Union européenne. C’est aussi ce qu’a réclamé mercredi Leslie Jaques, conseiller en relations internationales pour les îles Pitcairn, seul territoire britannique du Pacifique membre de l’Octa.