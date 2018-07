Le ministre de l’Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin n’a pas souhaité réagir aux conclusions du synode de l’église protestante Ma’ohi, tels que l’officialisation du Reo Ma’ohi et des « vraies excuses » concernant le nucléaire. Le ministre a mis en avant la séparation des pouvoirs entre l’église et l’Etat. De son côté, le président du Pays, Edouard Fritch, considère que pour l’officialisation du Reo Ma’ohi « nous sommes prêts » et que pour les excuses « c’est un objectif vers lequel nous nous orientons ».

En marge du spectacle « Te ofa’i » du groupe Hitireva au marae Arahurahu, le ministre de l’Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin, a été interrogé sur les sujets de réflexion évoqués lors du synode de l’église protestante Ma’ohi, comme la reconnaissance du reo Ma’ohi comme langue officielle ou encore les « vraies excuses » de la part de l’Etat pour les conséquences des essais nucléaires. Le ministre a préféré botter en touche en affirmant que l’Etat ne se mêlait pas des questions de religion, même si ces sujets font partie de la vie de la société.

Du côté du gouvernement, le président Edouard Fritch considère que pour l’officialisation du Reo Ma’ohi « nous sommes prêts à faire le pas » surtout que, selon lui, c’est une « demande qui ne date pas d’aujourd’hui ».

Concernant le nucléaire et notamment les « vraies excuses » émanant de l’Etat demandées par le synode, le président de la Polynésie a rappelé que lors de la dernière réunion du comité de pilotage du centre de mémoire, les associations ont, elles aussi, émis le même vœu. Il assure que « c’est un objectif vers lequel nous nous orientons ».