Fritch s’amuse avec le défi du débat télé de Flosse

Le président du Pays, Edouard Fritch, a répondu jeudi par une lettre ouverte au leader du Tahoeraa, Gaston Flosse, qui le mettait lundi au défi d’un « face à face télévisé ». Edouard Fritch se dit « désolé » d’apprendre l’inéligibilité de Gaston Flosse et indique « ne pas voir l’utilité de débattre avec quelqu’un qui n’est pas candidat ». Il propose donc un débat avec la tête de liste du Tahoeraa, Geffry Salmon, qui lui « apparaît comme très sérieux ». « A moins que vous ne pensiez le contraire », s’amuse Edouard Fritch.

Le président du Pays, Edouard Fritch, a attendu son retour des Marquises jeudi pour répondre par une lettre ouverte au défi lancé lundi par Gaston Flosse d’organiser un « face à face télévisé » entre les deux leaders du Tapura et du Tahoeraa. « J’ai appris la semaine dernière par la presse que vous ne pourriez pas vous présenter aux prochaines élections territoriales à raison d’une peine d’inéligibilité qui vous frappe », entame Edouard Fritch avant d’ajouter : « Vous m’en voyez désolé car j’aurai souhaité, qu’en tant que candidats, nous puissions confronter nos bilans et nos programmes ».

A défaut, Edouard Fritch propose donc au leader orange un débat avec « la tête de liste du Tahoeraa, Geffry Salmon ». « Il m’apparaît très sérieux et capable de soutenir les arguments qui permettront à la population de déterminer son choix », explique le président du Pays, qui retourne le défi de Gaston Flosse ponctuant son propos d’un : « A moins que vous ne pensiez le contraire ». Il conclut en indiquant qu’il « ne voit pas l’intérêt de débattre avec quelqu’un qui n’est pas candidat et qui de surcroît est privé de ses droits civiques et donc ne sera pas en mesure de mettre quelque politique en oeuvre après les élections ».