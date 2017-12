Fritch témoigne dans l’affaire des chargés d’études

Les enquêteurs de la brigade financière de la DSP ont recueilli jeudi le témoignage du président du Pays, Edouard Fritch, dans l’affaire des chargés d’études de l’assemblée. Le président n’est pas impliqué dans le dossier, mais a été interrogé en qualité d’ex-président de l’assemblée sur le fonctionnement de l’institution sous sa mandature.

L’affaire des mystérieux chargés d’étude de l’assemblée se poursuit à la brigade financière de la Direction de la sécurité publique (DSP). Toujours au stade de l’enquête préliminaire ouverte en 2016, l’affaire porte sur les conditions du recrutement et du travail effectif de quatre employés réputés proches du Tahoeraa, mais censés travailler pour le compte de l’institution. Les enquêteurs cherchent à savoir si ces personnels payés par l’assemblée travaillaient en réalité pour le compte du parti orange et de son groupe à l’assemblée. Après une perquisition à l’assemblée, les auditions des quatre chargés d’étude, la garde à vue du président de l’assemblée, Marcel Tuihani, et une confrontation Flosse-Tuihani courant 2016, les enquêteurs se sont replongés dans le dossier cette semaine avec un témoin de choix.

Selon nos informations, les enquêteurs ont en effet recueilli jeudi à la DSP le témoignage du président du Pays, Edouard Fritch, dans ce dossier. « C’était un témoignage technique. Il n’est pas impliqué dans l’affaire », précise une source judiciaire. Toujours selon nos informations, Edouard Fritch a été entendu en qualité d’ancien président de l’assemblée, juste avant Marcel Tuihani entre 2013 et 2014, pour détailler aux enquêteurs le fonctionnement de l’institution et le rôle exact de ces fameux « chargés d’étude ».