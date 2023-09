Futsal : les Aito Arii se lancent dans les qualifications au Mondial

Les Aito Arii débutent leur campagne de qualification à la Coupe du monde de fustal samedi en Nouvelle-Zélande, à l’occasion de la Coupe des nations d’Océanie. Les Tahitiens sont dans une poule en compagnie de Samoa, les îles Salomon et la Calédonie. Les horaires et le mode d’emploi.

Les tournois qualificatifs aux coupes du monde des différentes disciplines du football se poursuivent. En août, les Tiki Toa ont brillamment assuré leur place au prochain mondial masculin de beach soccer en remportant le championnat d’Océanie. Ensuite, ce sont les Tamahine Ura, l’équipe féminine de moins de 16 ans, qui ont disputé ces deux dernières semaines un tournoi qualificatif à la Coupe du monde.

Une autre sélection tahitienne a désormais l’opportunité de se qualifier pour un tournoi planétaire. Il s’agit des Aito Arii, l’équipe masculine de futsal. Engagée sur la Coupe des Nations d’Océanie (du 1er au 7 octobre), elle tentera de faire mieux que nos jeunes joueuses à 11, qui, bien qu’arrivées troisièmes de leur tournoi cette semaine, n’ont pas réussi à décrocher un ticket pour la Coupe du monde.

Tahiti face aux favoris salomonais

Pour les Tiki Toa comme pour les U16, la compétition avait lieu sur les terrains de Tahiti. Les futsalleurs, en revanche, ont dû prendre l’avion, puisque leur tournoi qualificatif débute samedi dans les gymnases de Nouvelle-Zélande, avec un premier match prévu à Auckland contre Samoa (à 14 heures ici). Outre ces deux équipes et le pays-hôte, cinq autres sélections ont la qualification en ligne de mire : Fidji, Tonga, le Vanuatu, les îles Salomon et la Nouvelle-Calédonie.

Après leur première rencontre dans la poule B, les Aito Arii seront de retour sur le parquet dimanche, face aux Salomonais (17 heures), un adversaire de taille. Suivra un autre client, la Nouvelle-Calédonie (mardi à 14 heures), avant une éventuelle demi-finale (mercredi) et finale (vendredi). Toutes les rencontres seront retransmises en direct sur le site de l’OFC.

Organisée tous les quatre ans, la prochaine coupe du monde de futsal sera accueillie en 2024 par l’Ouzbékistan, en Asie centrale. Le système de qualification ne prévoit qu’une seule place pour l’Océanie : à chaque fois elle revient au vainqueur de la Coupe des nations d’Océanie organisée l’année précédant le mondial.

Des qualifications remportées par les Salomonais depuis 2008, lesquels ont donc représenté le continent lors des quatre dernières Coupes du monde. Cette année, les Kurukuru (le surnom des joueurs des îles Salomon) doivent tout de même se méfier de la Nouvelle-Zélande, qui les avaient sèchement battus en finale de cette coupe l’an passé (6-2), lors d’une édition non qualificative au mondial.

De leur côté les Tahitiens ne sont jamais parvenus à remporter de titre sur la scène continentale. Deuxième à deux reprises de cette Coupe des Nations d’Océanie (2008 et 2011) ils comptent aussi deux troisièmes places (2016 et 2019) et deux quatrièmes places (2013 et 2014). L’an passé, les joueurs du fenua avaient échoué en quarts de finale.