Futsal : Punaauia détrône Rapa, Nahema Temarii demande la reprise du championnat

L’équipe de futsal Punaauia, tirée par des frères Tino en grande forme, a surpris le public du Festival des îles, en battant à plate couture Rapa, auteur d’un triplé ces dernières années, dans la finale de l’édition 2024 de la compétition. Les vahine de Papeete se sont, elles, imposées face à Taha’a, dans une ambiance électrique qui a motivé la ministre des Sports a demandé à la Fédération de s’investir davantage dans la discipline. Nahema Temarii assure que si le championnat de Polynésie de futsal est relancé, le gouvernement le soutiendra.

Pas de beach soccer, cette année, au Festival des îles. Mais le tournoi de futsal, lui, était bien au rendez-vous de cette treizième édition. De même que les spectateurs, on ne peut plus audibles pendant les phases finales de la compétition. D’abord chez les vahine. Les supporters de Pirae, vainqueur l’an passé, ont dû se contenter d’une troisième place de leur équipe, victorieuse de la petite finale face à Mahina. Mais Papeete et Taha’a avaient eux aussi su ramener du monde dans la salle omnisports du complexe de Fautaua. Malgré les relances de l’équipe des Raromatai, déjà finaliste l’année dernière, les filles de la capitale ont prouvé leur supériorité : 4 à 0, pas de débat.

Côté hommes, c’est Rapa qui était très attendu. Après trois victoires consécutives au Festival, malgré l’isolement de l’île et le manque d’infrastructures sportives, l’équipe des Australes a attiré, dans cette édition, beaucoup de regards et de soutiens. La victoire, plutôt facile contre Huahine en demi-finale (4-0) n’avait fait que conforter le statut de favori. C’était sans compter sur Punaauia, équipe elle aussi confortable en demies contre Mahina, et elle aussi très encouragée. Rapa n’arrivera jamais à tirer son épingle du jeu contre des adversaires bien organisés, déterminés… et surtout très soudés, autour de la redoutable famille Tino. Smith le capitaine et prodige polynésien, ouvre le compteur dès la première minute, suivi, plus tard, de Steven, Anderson et Nelson. La réaction de Rapa en fin de première période n’y changera rien : 4 à 1, score final. Puna détrône Rapa.

Un plaidoyer pour la reprise du championnat

Dans le public, l’engouement pour le futsal a encore été démontré, et n’a pas échappé à Nahema Temarii, qui a profité de la cérémonie de clôture pour demander aux dirigeants de la Fédération de redynamiser cette pratique « très populaire ». Ça n’est pas la première fois que la ministre des Sports regrette le manque de soutien au futsal, qui n’a plus de championnat polynésien depuis des années. Certains y voient une question de priorités fixées par l’équipe de Thierry Ariiotima, président depuis 2011 et tout juste réélu, et qui a beaucoup misé sur développement du beach soccer, dont les résultats internationaux sont plus porteurs. Nahema Temarii assure avoir aussi défendu la discipline auprès du président de la Fifa Gianni Infantino, passé au fenua il y a un peu moins d’un an, expliquant que le futsal était accessible au plus grand nombre, ne nécessitait pas d’importants investissements et était un facteur de « cohésion sociale ».

« Quand on va en dehors de Tahiti et Moorea, on se retrouve en difficulté pour implanter des terrains de football, alors que le futsal, on peut y jouer partout. Le meilleur exemple c’est Rapa qui a fonctionné des années sans salle omnisports et a toujours fait partie de l’élite, précise la responsable. Je le vois au quotidien, les associations m’en parlent, que ce soit de jeunesse ou de sport, et l’idée c’est simplement de demander à la FTF de relancer le championnat de futsal à Tahiti et dans les îles, en attendant que le Festival des îles vienne clore la saison ».

La ministre garantit surtout aux dirigeants de la Fédération que le gouvernement les soutiendra dans cette redynamisation du futsal. Une ambition en partie partagée par l’équipe de Thierry Ariiotima puisque son programme de réélection et les discussions avec la Fifa prévoient la construction d’une salle fédérale de Futsal, accompagnée d’un centre médical et une salle de musculation, au complexe de la FTF à Pirae. Des discussions pourraient être menées entre le gouvernement et le ministère à ce sujet dans les semaines à venir.

Nahema Temarii a aussi profiter de son passage à la tribune du stade Fautaua pour faire applaudir son père Reynald Temarii, « autre fondateur » de ce festival né en 2008 sous le nom de challenge Alphonse Greig, et qui serait systématiquement « oublié » des discours officiels. Les ennuis judiciaires de l’ancien ministre, président de la FTF et vice-président de la Fifa y sont probablement pour quelque chose. À moins que ce soit les rivalités entre les dirigeants actuels et l’ancien patron du foot polynésien, à qui beaucoup prêtent l’envie de reprendre des responsabilités dans la Fédération.