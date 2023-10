Futsal : Tahiti en finale de la Coupe des Nations d’Océanie

Pour la première fois depuis douze ans, la sélection tahitienne s’est qualifiée pour la finale de l’OFC Nations Cup, disputée en Nouvelle-Zélande. Après leur succès en demies, mercredi contre Fidji (7-3), les Aito arii affronteront le pays-hôte vendredi, avec un double enjeu. En plus du titre continental, le vainqueur du tournoi sera qualifié pour la Coupe du monde 2024.

Les Aito arii, la sélection tahitienne essentiellement constituée de joueurs issus de Rapa, ne sont plus qu’à une marche d’une performance historique. Mercredi soir, les hommes d’Ariitai Temuri ont décroché leur place en finale de la Ligue des Nations d’Océanie, en dominant Fidji (7-3). Troisièmes de ce tournoi en 2016 et 2019, et éliminés en quarts de finale l’an passé, les futsalleurs du fenua vont disputer la troisième finale continentale de leur histoire, après les deux perdues en 2008 et 2011, à chaque fois contre les Îles Salomon. Cette année, l’affiche est différente, puisque les Salomonais ont échoué en demi-finales face à la Nouvelle-Zélande (4-2). C’est donc face au pays hôte que les Tahitiens auront l’occasion de décrocher leur premier titre à ce niveau.

Le champion d’Océanie sortant est un adversaire de taille, en témoignent ses résultats sur la scène océanienne : depuis 2010 les joueurs d’Aotearoa finissent systématiquement sur le podium de ce tournoi. Mais pour Tahiti, qui affiche une belle forme depuis le début de la semaine, l’occasion est trop belle pour la laisser passer : cette année, la Coupe des Nations sert de supports aux qualifications de la zone Océanie pour la Coupe du monde 2024. Il n’y a qu’une seule place à prendre, et elle est réservée au vainqueur. L’heureux élu sera connu demain, vendredi. Le coup d’envoi est prévu à 20 heures, heure de Tahiti.