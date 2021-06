Gala de Miss Tahiti : ambiance et photos !

Ce samedi, l’élection de Miss Tahiti a ouvert les festivités de ses 60 ans avec son gala organisé au motu de l’Intercontinental. Sous un ciel clément, mais ombragé, les candidates ont défilé dans différentes tenues dont le traditionnel maillot de bain et les convives ont apprécié pouvoir enfin se retrouver autour d’un événement festif.

Après une année d’absence, cet événement incontournable et donc très attendu, a été le moment pour beaucoup de se retrouver, enfin, entre amis. Le gouvernement de la Polynésie française, représenté par son porte-parole et ministre Tearii Alpha, ainsi que Teva Rohfritsch, sénateur de la Polynésie, tout juste rentré de Paris, ont exprimé leur joie de participer à ce gala, en y apportant tout leur soutien, notamment dans le respect des gestes barrières. À l’instar d’autres événements, ce gala est synonyme de relance économique pour les prestataires du spectacle.

Hinarere Taputu et Tuarii Tracqui ont su animer la soirée avec humour et pétillance. Un témoignage à la fois drôle et émouvant, celui de Makau Foster, directrice et chorégraphe de l’école de danse Tamariki Poerani. Elle raconte comment, de « petite main » elle est passée à présidence du comité Miss Tahiti. Makau, très applaudie, tenait aussi à souligner le travail de toute l’équipe bénévole. En outre, précise-t-elle, depuis quelques années, les candidates à l’élection de Miss Tahiti sont classées parmi les meilleures à l’élection de Miss France. Sans doute le fruit d’une collaboration de bénévoles, de partenaires, de prestataires et surtout d’une excellente préparation en amont.

Pour ce gala, qui inaugure la reprise des événements, les dix candidates, hautes en couleur et en talons, ont été largement plébiscitées par le public, défilant et dansant tantôt en robe tahitienne, tantôt en tenue de ville ou de soirée. Matahari Bousquet, la dernière Miss Tahiti, après deux années de règne, à cause du Covid, conseille aux candidates « d’être fidèles à elles-mêmes et de profiter de cette expérience car le temps passe vite ».

Comme l’a affirmé en toute simplicité Tapuarii Laughlin, directement venu de Hawaii où il réside désormais : « L’organisation de cette soirée est remarquable. » Le passage en maillot de bain, torride ! Le repas au buffet, somptueux. Et une ondée rafraîchissante et passagère a apporté une note de décontraction au spectacle.

Pour les 60 ans, les anciennes miss, invitées pour l’occasion, ont aussi défilé et de nombreux cadeaux ont été offerts à la grande joie des convives. C’était également l’occasion de soutenir une cause importante. En effet, la Saga récolte, comme chaque année depuis plus de 25 ans, des fonds afin d’offrir la chance aux enfants issus de quartiers prioritaires de profiter des joies nautiques durant une semaine de vacances. Dans un tout autre registre, Tuarii Tracqui et Tahia Cambet nous livraient au travers d’un film au style artistique et contemporain, une romantique dance tahitienne sur les superbes notes de piano jouées par le virtuose Noons Tane.

Puis ce fut au tour de la jeune et talentueuse Tinalei, à la voix d’or, de faire vibrer l’assistance en l’embarquant dans son univers musical. Elle a interprété plusieurs chansons tahitiennes et notamment son dernier titre « Mama I love you », dédié à toutes les mamans du monde. Du haut de ses 14 ans, elle a su faire face aux aléas du direct – et notamment de ses impondérables incidents techniques dus à la pluie – avec un naturel déconcertant d’humour et de décontraction.

Le respect des mesures sanitaires et du couvre-feu, toujours en vigueur, ayant inévitablement entraîné quelques changements, l’événement a dû commencer plus tôt, vers 17h, et a accueilli pas moins de 400 personnes dans une ambiance festive et bon enfant. Leïana Faugerat, heureuse et dynamique organisatrice et actuelle gérante de Miss Tahiti, donne rendez vous le vendredi 25 juin, pour élire notre reine de beauté.

En attendant cette prestigieuse élection, faisant partie du patrimoine culturel et affectif de tous les Polynésiens, le vote par sms est ouvert au 75 88 pour soutenir votre candidate préférée.

Texte Victoire Sayeb Brotherson / Photos TahitiZoom-Stéphane Sayeb