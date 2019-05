Première grande apparition en public pour les 9 candidates à Miss Tahiti 2019, samedi soir à l’InterContinental Tahiti. Un show de trois heures et quatre grands tableaux, sur le thème de la « femme fleur ».

La gala Miss Tahiti, qui se tient chaque année deux ou trois semaines avant l’élection, est l’occasion pour les prétendantes d’un entraînement en conditions réelles. L’occasion également pour le public de découvrir en personne, et en avant-première, ces jeunes femmes que toute la Polynésie attend.

La pression est d’autant plus forte qu’il s’agit de succéder à Vaimalama Chaves, Miss Tahiti devenue une Miss France qui marque les esprits, un peu atypique et très populaire.

Samedi soir, les prétendantes au titre ont pu s’élancer sur la scène du motu de l’InterContinental avec le soutien de Hinarere Taputu, « grande soeur » toujours bienveillante, et d’Alexandre Taliercio, qui assuraient la présentation de la soirée. En tenue locale, puis en tenue de ville, en maillot de bain et enfin en tenue de soirée, les 9 candidates ont défilé et dansé en faisant preuve d’une belle assurance, maîtrisant déjà parfaitement la démarche chaloupée en talons hauts et gardant le sourire.

Ambiance chic sur scène et dans la salle

Autre star de la soirée, la styliste Gaëlle F., qui a conçu et réalisé toutes les tenues des candidates. Ce parti pris a donné au gala une unité et un chic certain, rehaussé par les bijoux Joy by TMK. Côté spectacle, on retiendra la très gracieuse prestation de Emere Dezerville et la troupe Hei Tahiti, les bondissants All In One, et le sketch de « Vaimolomo, Miss Fronce », dans lequel Christopher Prenat, le vainqueur de la dernière édition du Tahiti Comedy Show, en robe longue, écharpe et diadème, campait une miss très particulière… et très impressionnante au ‘ukulele.

Un jeu sur Instagram a permis de faire gagner des places pour la soirée d’élection, et les votes du public présent, recueillis par un huissier mais tenus secrets, permettront à une des candidates d’être qualifiée d’office pour la finale. La soirée s’est achevée par une « after party » jusqu’à trois heures du matin.

Rendez-vous à présent le 21 juin pour la grande soirée d’élection dans les jardins de la mairie de Papeete, où Vaimalama viendra transmettre son titre et sa couronne à l’une des neuf fleurs de l’année. Les billets sont en vente dans tous les magasins Carrefour, et en ligne sur www.ticketpacific.pf à partir de 2 500 Fcfp pour les non-dîneurs.