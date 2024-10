Gaston Flosse annonce la création d’un nouveau parti politique

Le fondateur du Tahoeraa, président déchu du Amuitahiraa depuis trois semaines, contre- attaque et annonce ce mardi qu’il créé un nouveau parti, dont le nom et la couleur seront dévoilés le 25 octobre. Le congrès qui désignera le président est prévu pour le 3 mai 2025.

Gaston Flosse jette le bébé avec l’eau du bain et repart à zéro : ce mardi matin, dans les bureaux de Pascale Haiti-Flosse à l’assemblée, il a annonce qu’il crée un nouveau parti suite à ce qu’il estime être le hold-up, ou plus exactement « la magouille totale » de Bruno Sandras sur le Amuitahiraa. Même s’il poursuit ce dernier en justice pour faire annuler le congrès du 28 septembre, la procédure va prendre « au moins un an », et il n’est pas question de « rester les bras ballants ».

Car les échéances électorales, avant tout les municipales dans lesquelles Pascale Haiti veut briguer la mairie de Papeete, se rapprochent. Le couple orange ménage le suspense : le nom, la couleur et l’emblème de cette prochaine incarnation du parti fondateur de l’autonomie polynésienne seront dévoilés vendredi 25 octobre. Il n’est pas exclu que le nom du Tahoeraa Huiraatira soit repris, dit Gaston Flosse, mais il faudra choisir une autre couleur que l’orange et oublier le fei, inscrits dans les statuts du Amuitahiraa. Peu importe, répète Gaston Flosse, l’important est de laisser à Pascale Haiti-Flosse un parti fidèle à la ligne de son fondateur et en ordre de marche. « Nous n’allons pas nous laisser faire, en dehors de la justice nous allons travailler sur le terrain. Pascale a fait ses preuves, je serai encore quelque temps auprès d’elle. Je suis en bonne santé, le corps bien, la tête pas encore gaga. »

Le Amuitahiraa de Bruno Sandras a fait part, sur les réseaux sociaux, de sa « réelle consternation » : la décision de Gaston Flosse « nous laisse perplexes, d’autant qu’elle semble motivée principalement par une ambition personnelle : celle de positionner Pascale Haiti, son épouse, pour les prochaines échéances électorales. »

Le bureau provisoire du nouveau parti de Gaston Flosse sera mis en place et chargé d’organiser le congrès qui désignera le président, ou la présidente. Ce sera le 3 mai 2025. Pour Gaston Flosse, « le problème est réglé ».