Gaston Flosse canarde le Pays et l’État

La route vers la souveraineté : la méthode Flosse Interrogé sur les négociations à Paris entre l’État et les représentants calédoniens, dans lesquelles l’État semble ouvert à un futur statut d’état associé, Gaston Flosse explique qu’il ne procéderait pas de la même façon. « J’aurais demandé à la France un référendum d’autodétermination avant tout, pour demander aux Polynésiens, est-ce que vous êtes d’accord sur le principe d’un statut d’état souverain associé à la France ? Je suis sûr que ce sera un ‘oui’ à 70, 80%. Et ce n’est qu’à ce moment-là que je vais négocier ce statut (…). Je veux que ce soit l’état polynésien qui négocie, d’état à état. Ce statut d’état associé, c’est une première phase pour ensuite accéder à la pleine et entière souveraineté. » Une vision dont il s’est entretenu avec Oscar Temaru, dit-il, mais c’est là que les deux hommes diffèrent, car le leader du Tavini a répondu «un état souverain, oui, mais associé à la France, non. » https://www.radio1.pf/cms/wp-content/uploads/2021/06/FLOSSE-INDEPENDANCE-03.wav