Gaston Flosse condamné pour injure publique

Gaston Flosse devra payer une amende de 200 000 Fcfp et 300 000 Fcfp de dommages-intérêts à Me Bourion, l’avocat du maire de Papeete qu’il avait insulté publiquement en marge de l’affaire des listes électorales.

Un demi-million pour s’être laissé aller à injurier l’avocat de la partie adverse : c’est la petite note que le tribunal a présenté ce matin au Vieux lion. L’affaire remonte à la tentative de Gaston Flosse de s’inscrire sur les listes électorales de Papeete afin de pouvoir y présenter sa candidature pour les municipales. Au mois de mai dernier Gaston Flosse, à l’issue d’une audience chez le juge, avait traité Me Bourion, l’avocat du maire de Papeete Michel Buillard, de « voyou » et de « vaurien » – le tout devant les journalistes qui n’en avaient pas perdu une miette. Quelques jours plus tard, en conférence de presse, Gaston Flosse avait même admis en riant qu’il avait aussi proféré une autre épithète : « ça commence par un t… »

Un épisode qui n’a pas échappé à l’avocat qui défendait ce matin Me Bourion : « Gaston Flosse a fait un sketch de cette histoire-là, il a pleinement conscience du poids et de la portée de ses mots. Mon client a été injurié et cela lui a porté préjudice avec la large diffusion des propose tenus par Gaston Flosse. C’est la profession d’avocat qui a été touchée par ces propos. C’est un homme connu dont la parole est écoutée par beaucoup de Polynésiens, et il a un gros pouvoir de nuisance. »

Ce mardi matin, le tribunal de première instance a condamné Gaston Flosse à une amende de 200 000 Fcfp, 300 000 Fcfp en dommages-intérêts pour rpéjudice moral, et au paiement de 150 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles.