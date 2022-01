Gaston Flosse inscrit puis retiré des listes électorales de Papeete

Le leader orange s’était félicité, le 21 décembre, de son inscription sur les listes électorales. Une décision sur laquelle est revenue la commission de contrôle de la commune, jeudi. En cause : la condamnation de l’ancien président à une peine de deux ans d’inéligibilité et de privation de droit de vote dans le cadre de l’affaire de la citerne d’Érima. La condamnation, assortie d’une « exécution provisoire » est toutefois suspendue à une décision de la Cour de cassation.

Le nom de Gaston Flosse aura tenu moins de 10 jours sur la liste électorale de Papeete. Comme l’a appris Tahiti Infos, la commission de contrôle des listes électorales de la commune est revenue, jeudi, sur l’inscription du Vieux Lion, pourtant validée le 21 décembre. Le leader du Tahoera’a huiraatira, déjà rebaptisé Amuitahira’a o te Nunaa Maohi sur Facebook, et qui doit officiellement consacrer cette transition en ce début d’année, n’en est pas à ses premiers déboires avec les listes électorales. Début 2020, à quelques semaines des municipales, un feuilleton avait entouré son inscription à Papeete, refusée pour cause de doute sur sa réelle domiciliation dans la capitale. Gaston Flosse a depuis choisi de se faire rattacher à un logement à Fariipiti plutôt que dans le studio 15 mètres carrés situés au siège de son parti. Mais c’est cette fois son actualité judiciaire qui coince. La commission aurait annulé cette nouvelle inscription, demandée en vue d’une candidature aux législatives de juin dans la 1ere circonscription, au regard de sa condamnation dans l’affaire de la citerne d’Erima.

Fin 2020, la cour d’appel avait prononcé, à l’égard de l’ancien maire de Pirae, une peine de deux ans de prison avec sursis, mais aussi 5 ans d’inéligibilité et de privation du droit de vote. Gaston Flosse, comme Édouard Fritch, condamné pour sa part à une amende et au paiement de dommages-intérêts dans cette affaire, avait formé un pourvoi en cassation, mais le jugement de la cour d’appel était assorti d’une « exécution provisoire ». Une notion qui fait l’objet, dans ce genre de situations, de différentes interprétations juridiques quant à son aspect suspensif. La commission de contrôle aurait donc pu tout simplement attendre la décision de la Cour de cassation, prévue pour le 12 janvier. En cas de rejet du pourvoi du Vieux Lion, la condamnation serait devenue définitive et il ne pourrait ni se présenter ni voter aux élections à venir. En cas d’annulation de décision d’appel, Gaston Flosse pourra en revanche prétendre une nouvelle fois à la députation, en attendant un éventuel nouveau procès.