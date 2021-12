Gaston Flosse inscrit sur la liste électorale de Papeete

La mairie de Papeete a validé la demande d’inscription de Gaston Flosse sur la liste électorale. Seule la Cour de Cassation se dresse encore entre le leader orange et ses ambitions électorales.

La « décision de décision d’inscription sur la liste électorale » de Papeete a été notifiée à Gaston Flosse, ainsi qu’à sa compagne Pascale Haiti. On apprend ainsi qu’ils sont à présents domiciliés rue Jacques Moerenhout, dans le quartier de Fariipiti, et qu’ils voteront à l’école Mamao.

Moins d’un an après le refus opposé par la mairie, qui avait empêché Gaston Flosse de mener une liste aux élections municipales, le revoici presque en selle pour les législatives de 2022 et pourquoi pas les territoriales de 2023.

À moins que … Le leader orange a été condamné en appel à 5 ans d’inéligibilité et de privation du droit de vote dans l’affaire de la citerne d’Erima. Il s’est pourvu en cassation, et la décision est attendue le 12 janvier prochain. Si elle est favorable à Gaston Flosse, la peine prononcée tombera et l’affaire retournera en cour d’appel. Compte tenu des délais de la justice, il pourrait alors se présenter aux élections législatives de 2022.