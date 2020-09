Gaston Flosse versus Me Bourion : audience le 17 novembre

Ce mardi s’est tenue une audience de consignation où a été fixée la somme que devra verser Me Bourion afin que sa plainte contre Gaston Flosse pour injure publique soit prise en compte. La somme a été fixée à 200 000 Fcp et l’audience doit se tenir le 17 novembre.

En mai dernier, Gaston Flosse était entendu par la DSP suite à une plainte à son encontre émanant de Me Bourion pour injure. Les deux hommes avaient échangé quelques mots doux après une audition devant le tribunal de première instance où se débattait la question de savoir si Gaston Flosse habitait bien oui ou non à Papeete, suite à sa demande d’inscription sur les listes électorales de la commune. Gaston Flosse avait émis des doutes sur la probité du conseil de Me Buillard lorsque celui-ci avait évoqué « des factures EDT frauduleuses. » que l’ex-homme fort du Pays avait produites pour justifier de sa domiciliation à Papeete.

La consignation que doit faire Me Bourion a été fixée à 200 000 Fcfp, et la date de l’audience au 17 novembre prochain.