Gastronomie : rencontre au sommet en Polynésie

Allan Poilvet, 19 ans, est peut-être un futur « meilleur ouvrier de France ». L’élève du lycée hôtelier de Punaauia, a remporté jeudi la médaille d’or de la première finale régionale du concours de meilleur apprenti de France. Il représentera la Polynésie durant la grande finale en septembre prochain. Venu spécialement pour l’occasion, le président des Meilleurs ouvriers de France, Jean-François Girardin, estime que le jeune homme a de l’avenir dans le métier.

Cinq heures, un plat, un dessert, du poulet, des poireaux, des carottes ou encore des petits pois… C’était le défi lancé jeudi à trois jeunes élèves du lycée hôtelier. Tous les trois participaient à la première finale régionale du concours de meilleur apprenti de France, spécialité « cuisine froide ». En cuisine, c’est Allan Poilvet, 19 ans, élève en mention complémentaire, qui a tiré son épingle du jeu et remporté la médaille d’or. Il faut dire que le jeune homme est un habitué des concours, gagnant en duo du concours des lycées en Australie en 2017 et du Trophée de Babette au Salon de la gastronomie des Outre-mers en 2018.

Allan Poilvet a réussit à séduire un jury de quatre chefs locaux avec sa mousseline de volaille et sa crème viennoise à la vanille, deux préparations faisant appel à des techniques traditionnelles de la gastronomie française. Mais l’apprenti cuisinier a surtout séduit le président de la Société nationale des meilleurs ouvriers de France, Jean-François Girardin, qui a fait spécialement le déplacement pour le concours. Un oeil aiguisé, puisque Jean-François Girardin fut le chef du Ritz à Paris. Le « MOF » est clair, le concours de meilleur apprenti est une véritable pépinière de futurs « meilleurs ouvriers », et la Polynésie n’a pas à rougir face aux lycées métropolitains. Le Chef a été particulièrement impressionné par la préparation des candidats.

Quant à Allan qui représentera la Polynésie, Jean-François Girardin assure qu’il a de l’avenir.

La grande finale se déroulera le 27 septembre prochain à Paris. Les sujets seront transmis en juin aux candidats afin qu’ils se préparent aux épreuves. Allan Poilvet sera dans la petite trentaine de jeunes qui se présentent au concours. Espérons que la rencontre entre Allan Poilvet et le président des meilleurs ouvriers de France portera bonheur au jeune cuisinier.

Jean-François Girardin et Jérémy Martin, deux anciens du Ritz pour un dîner à quatre mains

Le chef des cuisines du Tahiti Ia Ora Beach Resort Jérémy Martin accueille au restaurant « Le Carré », samedi 18 mai à 19 heures, Jean-François Girardin pour un dîner gastronomique à quatre mains ». Jérémy Martin retrouve ainsi son ancien formateur, car les deux hommes ont travaillé ensemble durant cinq ans à l’hôtel Ritz à Paris. Le menu de cinq plats fait la part belle aux produits locaux. Carpaccio de langouste avec gelée d’agrumes et émulsion citronnelle, tourte de canard et foie gras avec des pleurotes locales, pahara peue en ballotine et farce de vana, granité au champagne et baba au rhum. Le menu est naturellement accompagné de grands crus. Renseignements et réservations au 87 21 80 21.