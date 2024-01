Gaz et essence : la CSIP maintient la pression

Un mois après le début du conflit dans les dépôts pétroliers, la CSIP maintien toujours son mouvement, qui commence à sérieusement inquiéter les îles sur leur approvisionnement. Quant au préavis déposés chez Gaz de Tahiti, il est toujours en suspens : des propositions sont sur la table et de nouvelles négociations doivent avoir lieu ce mardi.

La tension ne baisse pas dans les hydrocarbures. La CSIP et son syndicat sectoriel, en grève depuis maintenant un mois dans plusieurs dépôts pétroliers liés à Pétropol et Total, menace d’une autre mobilisation chez Gaz Tahiti, une société sœur de Pétropol au sein du groupe Siu. La direction espérait avoir trouvé une porte de sortie vendredi dernier, en mettant sur la table un protocole de fin de conflit. Embauche, grille de salaires, reclassements, sécurité au travail… Ces propositions écrites concernent « les quatre points qui avaient fait l’objet de discussions les deux premiers jours », explique Laura Siu, responsable des ressources humaines du groupe. Des avancées, donc, mais la direction demande en revanche renvoyer les autre points de revendications, en lien avec la convention collective, à de futures discussions menées sans menace de grève.

Ce lundi, la CSIP a indiqué qu’elle ne signera pas de proposition en l’état, mais a rédigé des contrepropositions. La direction se dit « ouverte » à de nouveaux échanges dès ce mardi.

Les goélettes à flux tendu

La porte de sortie du conflit, les dépôts pétroliers, eux, l’attendent toujours. Depuis un mois, les négociations se font en pointillés et selon la CSIP les patrons auraient demandé « une pause » pour travailler sur les points spécifiques à chaque société. Les directions des dépôts et des deux groupes pétroliers concernés restent elles des plus discrètes.

Cette grève, effective depuis le 14 décembre et qui n’a pas empêché le déchargement d’un pétrolier quelques jours plus tard, malgré quelques tensions, n’a pour l’instant pas réellement d’impact sur les consommateurs… Du moins ceux de Tahiti et Moorea. L’inquiétude se fait toutefois sentir dans les îles. Comme l’a appris Tahiti Infos, le Nuku Hau est contraint d’effectuer sa tournée des Tuamotu et des Gambier du mois de janvier avec moitié moins d’essence et de gazole à bord. D’autres cargaisons de goélettes pourraient être réduites dans les jours à venir en cas de poursuite du mouvement. Se posera ensuite la question du déchargement de la prochaine livraison des dépôts de Fare Ute, prévue fin janvier. Si jusqu’à présent, il n’était pas question de pénurie, mais « d’un ralentissement » des livraisons, certains tavana font part de leur inquiétudes. Les syndicats, eux, attendent une rencontre avec les directions des dépôts dans le courant de la semaine.