Geoffroy d’Andigné, prochain « Comsup »

Le successeur du contre-amiral Jean-Mathieu Rey a été désigné. Il s’agit du capitaine de vaisseau Geoffroy d’Andigné, en poste à l’état-major de la Marine Nationale, qui vient également d’être nommé au grade de contre-amiral.

Le nouveau « Comsup » en Polynésie prendra ses fonctions le 1er août prochain. Il s’agit du capitaine de vaisseau Geoffroy d’Andigné, 55 ans. Le décret qui le nomme commandant supérieur des forces armées de la Polynésie française, commandant du centre d’expérimentations du Pacifique, commandant des zones maritimes océan Pacifique et Polynésie française et commandant de la base de défense de Polynésie française, et qui le nomme également au grade de contre-amiral, a été pris le 4 juillet dernier.

Après l’École navale, promotion 1988, et la campagne d’application sur la Jeanne d’Arc, il rallie l’aviso-escorteur Commandant Bory dans l’Océan indien et en mer Rouge dans le cadre de l’embargo contre l’Irak. Il participe ensuite à plusieurs opérations au large de l’ex Yougoslavie, sur L’Améthyste puis le Georges-Lesgues. À l’École des systèmes de combat et armes navales (Escan), il se spécialise en « lutte sous la mer » avant de rejoindre le De Grasse sur lequel il participe à la refonte du système de lutte anti sous-marine. Il est ensuite instructeur dans cette spécialité sur la Jeanne d’Arc, puis embarque sur le Tourville à bord duquel il accompagne le Foch en déploiement opérationnel. Il devient ensuite commandant adjoint opérations du Primauguet, en 2001, avant de prendre le commandement du Lavallée, en 2003. En 2004, suite au tsunami dans l’ Océan Indien, Geoffroy d’Andigné intègre le centre opérationnel à l’état-major de la Marine. En 2005, il rejoint le collège interarmées de Défense et valide un MBA à HEC en parallèle. De 2008 à 2010, il est de retour sur la Jeanne d’Arc en tant que directeur des études de l’école d’application. De 2010 à 2012, il est directeur de cabinet du préfet maritime de l’Atlantique, avant de prendre le commandement de la frégate La Motte-Picquet. Son précédent poste était celui d’adjoint au sous-chef d’état-major « soutiens et finances » et officier de préparation des forces.

Il est chevalier de la Légion d’honneur et de l’Ordre national du Mérite et titulaire de la médaille d’or de la Défense nationale.

Le contre-amiral Jean-Mathieu Rey quitte la Polynésie après un séjour de deux ans pour l’état-major à Paris. Il aura en charge les relations internationales de la Marine.