Gérald Darmanin conserve le portefeuille des Outre-mer

Gérald Darmanin est reconduit à l’Intérieur et conserve par la même occasion les Outre-mer, rattachés au Ministère de l’Intérieur depuis juillet 2022. Le gouvernement Attal vient d’être annoncé par le secrétaire général de l’Élysée, Alexis Kohler. Avec Outremers360.

Sans surprise, Gérald Darmanin, poids lourd du gouvernement, reste ministre de l’Intérieur et des Outre-mer (en poste au Ministère de l’Intérieur depuis 3 ans et demi). L’annonce a été faite ce jeudi soir par l’Élysée, après de longues heures d’attentes et spéculations.

Le doute autour de la reconduite du locataire de la place Beauvau s’est lentement levée peu après l’entrée en fonction de Gabriel Attal à Matignon, mardi après-midi. Dans la soirée, le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer affirmait sa volonté de « terminer sa mission », des propos qui ont surpris les commentateurs, y voyant vu une « auto-nomination » coupant l’herbe sous le pied du nouveau chef du gouvernement.

« Je ne suis pas homme à me dérober aux côtés des gendarmes, des policiers, des préfets, qui, à 100 jours du relais de la flamme et à 200 jours des Jeux olympiques, vont risquer leur vie et mettre leur réputation en jeu. Et vous savez, de là où je viens, on aime bien terminer ce qu’on fait », avait-il ajouté.

En gardant la tutelle des Outre-mer, Gérald Darmanin pourra poursuivre sereinement les discussions politiques sur l’avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. Et concernant l’archipel d’ailleurs, son éternel rival Bruno Le Maire a, de son côté, gardé l’Économie, les Finances, la Souveraineté énergétique et numérique. De quoi poursuivre et conclure le pacte sur le nickel calédonien qu’il avait proposé en décembre dernier.

Deux figures de la droite LR nommées

Au total, onze ministres de plein exercice et trois ministres délégués ont été nommés ce soir. Parmi eux, quelques surprises comme Rachida Dati, ancienne ministre de Justice sous Nicolas Sarkozy, à la Culture. Cette dernière a été radiée des LR dès sa nomination. Autre élue LR nommée, Catherine Vautrin fait son entrée au gouvernement et hérite du Ministère très élargi du Travail, de la Santé et des Solidarités. Elle fut un temps pressentie à Matignon en 2022. Mais ses positions conservatrice, entre autres contre le mariage pour tous, ont fini par avoir raison de sa nomination au profit d’Élisabeth Borne.

Chez ceux qui restent, l’ancien ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu conserve les Armées, Éric Dupont-Moretti conserve de son côté la Justice, Marc Fesneau l’Agriculture et la Souveraineté alimentaire et Christophe Béchu la Transition écologique. Amélie Oudéa-Castera récupère l’Éducation nationale, en plus des Sports. Un super-Ministère à la charge conséquente à seulement quelques mois des JO de Paris.

L’ancienne secrétaire d’État au SNU, Prisca Thévenot, qui avait passé son nouvel an en Guyane aux côtés d’Élisabeth Borne, reste au gouvernement en tant que porte-parole et chargée du renouveau démocratique, à la place d’Olivier Véran, qui pourrait prendre la tête de liste Renaissance aux élections européennes. De son côté, Stéphane Séjourné, secrétaire général du parti Renaissance et tête de file des députés européens Renew, a été promu ministre des Affaires européennes et étrangères.

Au contraire, les frondeurs Clément Beaune (Transports) et Rima Abdul-Malak (Culture), n’ont pas été rappelés. Sylvie Retailleau, elle aussi frondeuse notamment contre la loi Immigration, a sauvé son poste à l’Enseignement supérieur. Pour ce qui est du Ministère délégué aux Outre-mer, il faudra attendre d’ici le début de la semaine prochaine pour savoir si Philippe Vigier demeure à son poste ou au contraire, si une ou un nouveau ministre délégué est nommé.