Gims à Tahiti le 1er octobre

Gims, Dadju et SA Productions se voient contraints de modifier les dates de leurs concerts à Tahiti : comme de nombreux artistes et organisateurs, leurs programmes de tournées subissent encore les conséquences des perturbations de la crise sanitaire. Ainsi, Gims se produira à To’ata le 1er octobre 2022, soit la date prévue pour le concert de son frère Dadju, lui-même reporté à une date qui sera annoncée très prochainement. Les billets déjà émis pour les deux concerts restent valides, sans démarche supplémentaire pour leurs détenteurs.

Les difficiles circonstances des deux dernières années ont restreint les possibilités d’organiser les concerts de qualité prévus par SA Productions. À mesure que la vie reprend son cours, les artistes s’efforcent de rattraper le temps perdu et de venir à la rencontre de leur public. Ainsi, Gims qui devait se produire le 2 octobre 2021 à To’ata avait dû reporter son concert au 3 septembre 2022.

Malgré son impatience de retrouver ses fans du Pacifique, Gims se voit contraint de modifier à nouveau la date de ses concerts à Nouméa et Tahiti. Et c’est peu de temps avant le 10e anniversaire de son premier disque solo que Gims fera son retour sur scène. En accord avec son frère Dadju, il se produira aux dates originellement prévues pour celui-ci, le 30 septembre à Nouméa et le 1er octobre à Papeete.

Les billets déjà émis pour le concert de Gims seront honorés, sans nécessiter de démarche nouvelle.

De la même façon, les billets déjà émis pour le concert de Dadju restent valables. La nouvelle date de ce concert sera communiquée très prochainement.

Gims, Dadju et SA Productions regrettent sincèrement de devoir modifier ces dates et s’attachent à offrir au public polynésien des concerts qui rempliront toutes ses attentes.