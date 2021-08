Global Citizen Live, un concert mondial pour alerter sur la pauvreté et le climat

Ed Sheeran, DJ Snake, Coldplay… Plusieurs artistes à la renommée internationale ont décidé de s’engager pour lutter contre le changement climatique et la pauvreté dans le monde via l’ONG Global Citizen. Ils se produiront ainsi en live le 25 septembre prochain dans différentes villes aux quatre coins de la planète. Dès maintenant, il est possible de gagner des tickets. Les explications de notre partenaire Europe1

24 heures pour se mobiliser contre la pollution et la pauvreté : c’est l’ambition du Global Citizen Live, un événement musical sur toute la planète organisé le 25 septembre prochain. Ed Sheeran et DJ Snake à Paris, BTS à Séoul ou encore Femi Kuti à Lagos… Des dizaines d’artistes se mobiliseront pour lever des fonds au profit de l’organisation internationale Global Citizen, en faisant des concerts aux quatre coins du monde

« Défendre la planète et vaincre la pauvreté »

Au pied de la Tour Eiffel, à Paris, Ed Sheeran, les Black Eyed Peas, DJ Snake, Christine and the Queens, Doja Cat, H.E.R. et Angélique Kidjo seront en live de 25 septembre. Des têtes d’affiches qui n’ont rien à envier à celles présentes à New York. En plein cœur de Central Park, Jennifer Lopez, Coldplay, Billie Eilish mais aussi Lizzo participeront à cet événement planétaire. Le même jour, d’autres stars se produiront à Rio de Janeiro, Londres, Séoul, Los Angeles, Sydney ou bien Lagos.

Par le biais de ce « Global Citizen Live » (GCL), les artistes appelleront « les gouvernements, les grandes entreprises et les philanthropes à travailler ensemble pour défendre la planète et vaincre la pauvreté, en se concentrant sur les menaces les plus urgentes », exposent les organisateurs. Sont ainsi ciblés « le changement climatique, l’équité en matière de vaccins et la famine ».

Des concerts diffusés pendant 24 heures sur plusieurs médias

L’organisation de cet événement mondial, imaginé par l’ONG Global Citizen, a des allures d’un gigantesque casse-tête. Ces concerts événements seront diffusés pendant 24 heures sur tous les continents de la planète sur ABC, ABC News Live, BBC, FX, iHeartRadio, Hulu, YouTube, TIME ou Twitter, entre autres.