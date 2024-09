Gouvernement : François-Noël Buffet pressenti aux Outre-mer

Le nom du sénateur LR du Rhône est plusieurs fois cité comme ministre des Outre-mer dans le gouvernement de Michel Barnier. Un ministère qui pourrait rester sous tutelle, mais passer de Beauvau à Matignon. Les explications de notre partenaire à Paris, Outremers360°.

Président de la commission des lois au Sénat, il a aussi présidé la mission d’information sur l’avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. Un rapport d’étape avait été publié après une visite de trois jours dans l’archipel en 2022. François-Noël Buffet a aussi participé à la rédaction d’un rapport d’information sur la place des Antilles (Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin et Saint-Barthélemy) dans la Caraïbes, et sur l’insécurité à Mayotte.

Si elle est confirmée, la nomination de François-Noël Buffet intervient alors que la situation politique, économique et sociale se tend dans une partie des Outre-mer, notamment en Martinique et en Guadeloupe, sur fond de manifestations contre la vie chère, et en Nouvelle-Calédonie, où la crise majeure que traverse l’archipel a fait deux nouveaux décès cette semaine. Un couvre-feu est toujours en vigueur en Nouvelle-Calédonie depuis début mai, tandis que le préfet de Martinique a annoncé un couvre-feu dans certains quartiers de Fort-de-France, après plusieurs nuits de violences.

À date, on ne sait pas si François-Noël Buffet retrouverait un ministère de plein exercice, comme ce fut le cas de 2012 à 2022 et comme réclamé par de nombreux élus et acteurs socio-économiques ultramarins, ou s’il héritera d’un ministère délégué, à l’instar de ses prédécesseurs Jean-François Carenco, Philippe Vigier et Marie Guévenoux. Il est également possible que la rue Oudinot passe de la tutelle du ministère de l’Intérieur à la tutelle de Matignon. En somme, directement sous le Premier ministre.

Après concertations des présidents de groupes parlementaires du centre et de la droite, Michel Barnier a présenté ce jeudi soir une liste de 38 noms pour son gouvernement au chef de l’État, qui doit encore valider sa liste. Pour rappel, les noms des ministrables doivent aussi passer par le tamis de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique. L’annonce officielle du gouvernement ne devrait donc pas être faite ce jeudi.