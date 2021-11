Gouvernement : Nicole Bouteau a remis sa lettre de démission à la présidence

La ministre du Tourisme et du Travail a adressé une lettre de démission au président Édouard Fritch, a appris Tahiti Infos. Une décision qui serait liée à celle du président du Pays de maintenir Tearii Alpha au sein du gouvernement malgré sa non-vaccination, mais qui n’a pas encore été actée officiellement.

À lire aussi : Tearii Alpha, ni remord, ni regrets, ni réelles explications

Tearii Alpha démis de ses fonctions de vice-président mais toujours ministre

Les rumeurs allaient bon train depuis jeudi et l’annonce par Édouard Fritch de la « sanction » prise contre Tearii Alpha, toujours ministre, mais plus vice-président. Une décision qualifiée de « demi-mesure » au sein de l’opposition, mais qui a aussi fait réagir, de façon plus feutrée, au sein de la majorité Tapura. Et même du gouvernement. D’après Tahiti Infos, Nicole Bouteau aurait déposé une lettre de démission auprès du secrétariat de la présidence dès vendredi. Elle y évoquerait notamment le maintien du ministre de l’Agriculture au sein du gouvernement, et dénoncerait sa non-vaccination, malgré « l’obligation morale » évoquée par Édouard Fritch après le vote – unanime au Tapura – de la loi sur la vaccination obligatoire. D’après certains élus de son groupe, la ministre du Tourisme, du Travail, en charge des transports internationaux et des relations avec les institutions aurait exprimé sa désapprobation dès mercredi soir lors de l’annonce de la décision du président. Mais sa lettre de démission, déposée vendredi n’aurait toutefois pas encore été discutée avec Édouard Fritch, qui n’en avait même pas encore pris connaissance ce dimanche d’après le quotidien. La démission ne serait donc pas encore actée et ni Nicole Bouteau, ni la présidence ne semblent vouloir y apporter de commentaire depuis vendredi.

Cette nouvelle secousse politique intervient en pleine préparation de la campagne des législatives, élections programmées pour juin 2022, et auxquelles Nicole Bouteau pourrait avoir des ambitions. Au plus court terme, le président du Pays doit nommer, dans les 10 prochains jours, un nouveau vice-président au sein de son gouvernement en remplacement de Tearii Alpha. Les noms de Jean-Christophe Bouissou – qui expliquait n’avoir pas « sollicité » ce poste, sur l’antenne de Radio1, vendredi – de Nicole Bouteau, justement, mais aussi d’Yvonnick Raffin, ministre le plus récemment arrivé au gouvernement, mais réputé très proche d’Édouard Fritch, ont été évoqués.