Grand jeu Be Happy : les gagnants

Après le premier tirage du 25 juillet dernier, le second et dernier tirage a eu lieu ce jeudi, en direct sur les ondes de Radio1 avec les représentants des partenaires : Nautisport, InterContinental, Tahiti Infos, Vodafone, Radio 1 et Tiare FM.

1er prix : Un jet Sea Doo, Spark 3P 90 CV 63 KD avec une remorque GLV BW1312V, 3 gilets swoosh neolite bleu XL, un kit de 3 feux à main Solas, un système Anchor d’une valeur totale de 1.533.690 F, remporté par Hélène Tepau-Tiihiva

2e prix : Un smartphone One Plus 6 de 64 Go dual sim d’une valeur de 99 900 F, avec un abonnement Giga d’un an d’une valeur de 82 800 F offert par Vodafone, remporté par Vanina Teiho

3e et 4e prix : Un package pour deux personnes à l’hôtel InterContinental Tahiti Resort & Spa comprenant 2 nuits en chambre supérieure vue jardin, petits déjeuners américains inclus, remportés par José Marie Teuepauhu et Cori Chapman

5e au 11e prix : Une enceinte Get Together mini denim Marley, offerte par Vodafone. Les gagnants : Noémie Temauri, Thérèse Vahine, Fidoline Luth, Serge Bresson, Angelina Teehu, Nerou Teikituhaahaa, Jenny Laherstorfer

12e au 20e prix : Une pochette cadeau de tickets à gratter offert par la Pacifique des Jeux. Les gagnants : Vaimiti Metua-Tematua, Jules Siao, Line Horley, Karl Thunot, Yan Mai Lai, Augusta Otare, Lucia Aiamu, Régine Clertant, Edwina Robertson.

Félicitations aux gagnants, et merci à tous ceux qui ont participé au grand jeu Be Happy !