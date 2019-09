Grève à l’InterContinental de Moorea : O Oe To Oe Rima recule sur les réintégrations des employés accusés de viol

La direction des hôtels InterContinental a annoncé jeudi soir que le syndicat O Oe To Oe Rima avait retiré son premier point de revendication, concernant la réintégration des 4 hommes mis à pied après la plainte pour viol en réunion d’une employée de l’hôtel. Les négociations en vue de la sortie de grève devraient donc redémarrer ce vendredi. En outre, à Tahiti la grève s’est arrêtée jeudi midi.

« À partir du moment où on a mis en place un dispositif légal et obligatoire pour pouvoir assurer la sécurité des équipes dans notre entreprise, on ne pouvait pas discuter ce point, puisqu’on était complètement dans le cadre du code du travail et de la loi, » disait jeudi soir Guillaume Epinette, directeur régional des hôtels InterContinental.

Dans le cadre de la mise à pied conservatoire des 4 employés incriminés, explique-t-il, les premiers entretiens ont eu lieu le 6 septembre dernier. Le groupe hôtelier a encore un délai, qui court jusqu’au 24 septembre, pour notifier sa décision aux personnes concernées. « Il n’y a pas encore de décision de prise, on est encore dans la phase d’analyse et de recherche de tous les éléments », dit Guillaume Epinette.

En attendant, les discussions sur les autres points – « service charge », reclassifications de contrats, dates de paiement des salaires, avantages pour le personnel – vont pouvoir redémarrer dès aujourd’hui.

Dans cet établissement dont le taux d’occupation est tombé « entre 35 et 45% selon les jours, selon Guillaume Epinette, on a du reloger les clients en assumant les coûts relatifs à ce relogement. Quand on pouvait le faire sur l’île de Moorea on l’a fait, parfois il a fallu les reloger soit sur Tahiti, soit sur Bora Bora, il y a eu des prises en charge et des compensations ».

Fin de conflit jeudi à l’InterContinental Tahiti, pas de grève à Bora Bora

À l’hôtel InterContinental de Tahiti, la grève s’est arrêtée jeudi midi, confirme également Guillaume Epinette. À Bora Bora, « la grève n’a jamais démarré : le préavis arrivait à échéance dimanche soir, et lundi matin il n’y a pas eu de mouvement de grève. »