Grève ATN : les sportifs des Tu’aro ma’ohi pas certains d’arriver à temps

À quelques jours du grand week-end des festivités du Heiva Tu’aro ma’ohi une soixantaine d’athlètes étrangers manquent à l’appel et ne sont pas sûr d’arriver avant le début des festivités vendredi. Malgré tout, la Fédération des jeux et sports traditionnels rassure « les athlètes de Tahiti et des îles feront quand même le spectacle » dans les jardins du musée de Tahiti, les 14 et 15 juillet, puis au parc Paofai le 16.

Seront-ils présents ? C’est la grande question que se pose la Fédération des jeux et sports traditionnels au sujet des 64 athlètes étrangers attendus pour l’édition 2023 des Tu’aro Maohi du Heiva. Cet événement culturel qui prend chaque année un peu plus d’envergure, doit accueillir des athlètes venant de cinq pays. Si les cousins hawaiiens, les Samoans et les Californiens sont déjà à Tahiti, d’autres comme ceux d’Aotearoa, de Fidji, du Vanuatu ou encore ceux de Toulouse ne sont pas certains de poser les pieds au fenua avant le début des épreuves traditionnelles prévues ce vendredi.

En cause : la grève des PNC d’ATN qui, même si elle venait à être levé rapidement, pourrait empêcher plusieurs groupes de prendre l’avion. « Pour l’instant, nous n’avons que 18 confirmations d’athlètes qui sont présents. Nous avons encore deux jours devant nous. Espérons que les vols se remettent en place et embarquent les passagers qui sont restés en attente d’embarquer », confie Enoch Laughlin, président de la fédération organisatrice.

200 inscrits de Tahiti et des îles

La réponse à cette question devrait tomber dans les heures à venir, mais en attendant même si une soixantaine d’étrangers risquent de manquer à l’appel ce week-end, les aito locaux eux sont prêt à en découdre. Cette année, ils sont 200 inscrits venant de Tahiti et des archipels. « On a une grosse délégation de Rimatara qui est là donc on est contents et fiers de nos athlètes des îles qui ont fait le déplacement et feront quand même le spectacle malgré tout », assure encore le président de la fédération.

Au programme des festivités qui auront lieu ce vendredi et ce samedi au Musée de Tahiti et des îles les célèbres épreuves du grimper de cocotier, du levée de pierres, de la lutte traditionnelle, mais aussi celle du lancer de javelot ou du coprah. Et pour clore l’événement la très populaire course des porteurs de fruits prévue ce dimanche au parc Paofai.